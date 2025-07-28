43萬啦啦隊「公開新身分」！手拿4張證照：等我開課嗎 1.1萬人搶報名

記者潘慧中／綜合報導

李恩菲（菲菲）2025年1月離開樂天球團，隨後證實加入味全龍球團，Instagram粉絲數高達43萬。常分享生活點滴的她，27日證實多了一個新身分，那就是「我考上皮拉提斯教練啦」，立刻吸引1.1萬人按讚直呼想報名上課！

▲李恩菲考上皮拉提斯教練。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



照片中，可以看到李恩菲開心拿起四張證照，展現滿滿的成就感與自信風采。她穿著米白色短版上衣，貼身剪裁襯托出纖細腰身，下半身搭配黑色高腰緊身褲，造型俐落清爽。

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▲▼李恩菲有空的話不排除會開課。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



關於皮拉提斯，李恩菲透露是在2023年陷入低潮期的時候，開始接觸這項運動的，「一路走到現在考上執照，花了一些時間，一個階段一個的考核通過，謝謝低潮讓我勇敢接觸這個運動。」

▲李恩菲2023年陷入低潮期時，開始接觸皮拉提斯。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



意外開啟人生新方向後，讓李恩菲一步步突破自我，「我想這只是開始，還有好多需要學習的」，展現持續精進的決心。至於未來是否會轉換身份、進入教學領域，她賣關子地說：「等我開課嗎？（如果有空的話。）」