郭富城宣布重返台灣開唱！　「時間地點」一次公開粉嗨炸

▲郭富城宣布11月8日首度登上高雄巨蛋開唱。（圖／爵士娛樂／iMe TW提供）

記者翁子涵／台北報導

郭富城去年帶著「郭富城 ICONIC 世界巡迴演唱會」在台北小巨蛋連唱3天，當時他向台灣歌迷約定「不再讓你們等五年」，在即將迎接出道35年之際，天王也兌現承諾，驚喜宣布11月8日首度登上高雄巨蛋開唱，他表示：「這次特別為高雄準備了一些與台北場不同的內容，希望帶給大家更多驚喜與感動！」預告這次的演唱會將會是一場耀目亮眼的舞台盛宴。

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▲▼郭富城相隔11個月將再次回到台灣開唱。（圖／爵士娛樂／iMe TW提供）



郭富城1990年以國語專輯《對你愛不完》在台出道，35年來在台灣留下許多難忘的回憶，這回帶著「郭富城 ICONIC 世界巡迴演唱會」首次在高雄巨蛋開唱，他分享對高雄的印象：「我印象中高雄是一座充滿熱情與活力的城市，不論是美食、風景，還是整座城市的氛圍，都讓人很放鬆、很親切。」

睽違近30年到高雄並第一次站上高雄巨蛋與樂迷相會，他坦言心情非常激動也很期待，因為每一次站上舞台對他來說都是全新的挑戰和感動，約定會帶粉絲與台北場不同的驚喜內容。郭富城更搶先公開這次演出的舞台設計，特別增加有運輸帶設計的延伸舞台，屆時不僅能和粉絲近距離接觸，也能有更多意想不到的互動。



相隔11個月再次回到台灣開唱，郭富城向台灣歌迷們表達感謝與期待之情：「感謝大家一直以來的支持與陪伴。這次能夠來到高雄與大家見面，我非常開心，也希望大家當晚都能來到現場，和我一起分享音樂與舞蹈的熱力時刻！」

