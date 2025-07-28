台灣之光！電影《我家的事》勇奪紐約亞洲影展最佳劇情片獎

記者許逸群／台北報導

由新銳導演潘客印執導的劇情長片《我家的事》，入圍紐約亞洲影展Uncaged單元，並在台灣時間28日傳來捷報！《我家的事》於紐約亞洲影展「Uncaged Competition」在八部入選的電影中殺出重圍，一舉拿下「最佳劇情片獎」，成為首部在該單元獲獎的台灣電影，為國片寫下全新里程碑。

▲劇情長片《我家的事》傳來捷報。（圖／牽猴子提供）

導演潘客印代表團隊前往紐約參與頒獎，潘客印感性表示：「我是個膽小的人，拍電影是我人生裡最勇敢的一件事。」並笑說他如同這個競賽名稱一樣，「uncage」代表了突破的勇氣，致詞完畢後數度講到哽咽，也感動了現場無數觀眾，監製鄭有傑得知喜訊之後也開心表示：「謝謝導演！謝謝這部電影帶我們走到那麼遠！真的為台灣爭光，也替我完成我未竟的夢想了！」

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▲▼劇情長片《我家的事》劇照。（圖／牽猴子提供）

《我家的事》將台灣獨有的家庭氛圍帶上國際舞台，此次奪下紐約亞洲影展「最佳劇情片獎」，飾演一家人的曾敬驊、藍葦華、高伊玲與黃珮琪得知消息後，都相當興奮與感動。剛榮獲北影最佳女主角獎項的高伊玲，特別感謝評審與觀眾的肯定：「家庭之於一個人的生命價值與牽絆掛記，不分種族文化，謝謝你們看見故事裡的感動！」

導演潘客印動情表示，除了全體工作人員和演員外，這份榮耀最想獻給家人：「謝謝我生命中最重要的家人，媽媽爸爸姊姊，謝謝你們帶我來到這個世界上！」

在今年紐約亞洲影展Uncaged 競賽單元中，總共有八部電影角逐最高榮譽 Uncaged Award，《我家的事》成功獲獎對於導演與整個劇組來說都是極大肯定！潘客印導演感性表示：「我想透過這個獎項，將這股愛與勇氣分享給現在需要它的所有人。期待《我家的事》在台灣上映的那天，在戲院跟所有觀眾分享這份勇敢。」