F4相隔13年合體震撼全亞洲　阿信爆「社群被灌爆」原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天昨（27日）在北京鳥巢開唱，也是他們此次北京站演唱會第三場，再次邀請F4再次聚首於鳥巢，讓現場10萬名觀眾全嗨到暴動，紛紛跟著大合唱〈流星雨〉。

▲五月天北京鳥巢二度邀請F4。（圖／翻攝相信音樂影片）

阿信說，自從上次F4合體，自己的社群網站我小紅書都被灌爆，「他們說阿信你們沒來沒關係，F4一定要來，所以把大家的青春原封不動搬到鳥巢。」朱孝天也說，這次4人能聚首，真的非常感謝阿信鍥而不捨的精神，阿信則說：「這個世界有很多美好的事物，隨著時間經過都會慢慢消失，如果有個機會，讓我們青春最閃亮的一刻回來，就是無價的寶藏。」

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阿信也說，之前總有網友說F4有誰跟誰互動少、不熟，但其實最近釋出的幕後花絮，可以看到4人其實互動很多，「我希望你們可以多聊一下、多吐槽一下，像是說誰最愛吃、誰最愛遲到、誰女朋友最多。」一聽到關鍵字，全場立刻尖叫歡呼，吳建豪立刻喊：「你是誰派來的！」

▲F4再次合體。（圖／翻攝相信音樂影片）

言承旭則笑說，今天有點無話可說，「因為看到他們站在台上就是個很美好的事情，什麼話都不用說。」隨後仔仔又被爆料說有在他們的群組預告有驚喜要給大家，仔仔則解釋：「我早上跟Vaness約了在飯店健身房健身，言承旭就在群組說：『溫馨小提示，運動完要拉伸喔！』，我說：『我拉的是身上比較軟的地方。』」當場讓阿信噴笑：「請問現在是在鳥巢開車嗎？沒想到不知不覺老司機開車！」仔仔則回：「耳根子這種的啦！」