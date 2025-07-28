少林寺住持侵占寺產擁多女爆醜聞！陸網挖「鳩摩智神預言」他親回

記者陳芊秀／綜合報導

大陸少林寺昨日（27）爆發驚天醜聞，其住持釋永信涉嫌刑事犯罪，涉及挪用、侵佔項目資金及寺院資產，且長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正接受多部門聯合調查。然而醜聞風波，被網友挖出港劇《天龍八部》反派台詞「「少林寺原來是一個暗藏春色、藏污納垢之所」，令港星李國麟火速發聲。

▲少林寺方丈釋永信涉嫌侵占寺院資產、與多女有不正當關係，被多單位帶走調查。（圖／CFP）

香港1997年播出的金庸劇《天龍八部》，其反派角色「鳩摩智」，曾有一句台詞稱「少林寺原來是一個暗藏春色、藏污納垢之所」，相隔28年後，少林寺爆發住持與多女有不正當關係，並且侵占寺院資產的醜聞，故事台詞意外與現實情況不謀而合，引發網友瘋傳，更有人稱角色「預言家」、「應該說金庸是預言家」、「鳩摩智大師看得最透徹！劇中台詞一語成讖」。

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▲陸網挖出港劇《天龍八部》反派台詞。（圖／翻攝自微博）

飾演「鳩摩智」的港星星李國麟隨後在微博發文：「我不是預言家，不關我事啊！」並加上一張雙手合十的劇中截圖，字幕寫著「承讓……。」再度吸引一票網友留言「李老師未卜先知」、「李老師還是你狠啊」「你要負責到底」。

▲李國麟發文。（圖／翻攝自微博）

釋永信傳出被多部門聯合帶走調查後，對大陸佛教界影響甚巨，對此，中國佛教協會今（28）日公告稱，「釋永信的所作所為性質十分惡劣，嚴重敗壞了佛教界的聲譽，損害了出家人的形象，中國佛教協會堅決擁護和支持對釋永信的依法處理決定。」