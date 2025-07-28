《鬼滅之刃無限城》上映10天128億！超越《無限列車》影史紀錄再+1

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動畫片《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲》再傳票房捷報，官方X於28日宣布，電影上映10天票房突破128億日圓（約台幣25億元），觀影動員人數達910萬4483人。而2020年10月上映的《鬼滅之刃無限列車篇》上映10天107億日圓（約台幣21億元），「無限城」又超越了「無限列車」。

▲《鬼滅之刃無限城》票房再刷新影史紀錄，上映8天票房突破百億。（圖／翻攝自X）

據日媒《Oricon》報導，《鬼滅之刃無限城》上映第8天票房正式突破100億日圓（約台幣19億元），刷新了《無限列車》10天破百億的紀錄，成為日本電影史上最快突破票房百億的作品。同時興行通信社的統計紀錄，《無限城》已經刷新影史首日票房、開幕票房、單日票房等3項紀錄，現在再添一個「最快破百億」紀錄。

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▲《鬼滅之刃無限城》上映10天票房飆128億日圓，超越2020年《無限列車》。（圖／翻攝自X）

《鬼滅之刃無限城》在日本的上映場次相當龐大，加上其作畫精細講究，成功讓動漫迷不斷湧入電影院朝聖，並且帶著極高滿意度在社群網路熱淚推薦，促成近來罕見的電影熱潮。該片將於8月8日在台灣上映，台灣電影院也推出「零點上映」場，台灣影迷也即將可以擁有零點搶先看的體驗。