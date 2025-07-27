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頭髮沒了還是帥！「臉蛋天才」車銀優入伍理平頭　精緻五官引暴動

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「臉蛋天才」車銀優因長相帥氣紅遍全球，他即將在28日入伍當兵，在與粉絲道別的前夕，他特別透過YouTube直播與粉絲互動，已經把頭髮全部理成平頭的他，害羞地直呼「我也覺得自己很神奇，每次照鏡子都還覺得不習慣。」隨後現身在鏡頭前，摸摸自己的頭髮表示「我剪頭髮了」。

▲▼頭髮沒了還是超帥！「臉蛋天才」車銀優剪成平頭　害羞摸頭現身：很不習慣⋯。（圖／翻攝自車銀優YouTube）

▲「臉蛋天才」車銀優剪成平頭還是很帥。（圖／翻攝自車銀優YouTube）

車銀優直播首度曝光極短平頭，還沒習慣該髮型的他，害羞地一再撫摸著頭髮，坦言：「應該是我從2、3歲以後頭髮最短的一次，真的很不習慣，但感覺很不錯。」他接著說：「沒想到我也會有這樣的一天。想在出發前跟大家打聲招呼，也怕你們會好奇，能這樣見個面聊聊也挺好的，就來了。」

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▲▼▲「臉蛋天才」車銀優剪成平頭還是很帥。（圖／翻攝自車銀優YouTube）

▲▼▲「臉蛋天才」車銀優剪成平頭還是很帥。（圖／翻攝自車銀優YouTube）

▲▼▲「臉蛋天才」車銀優剪成平頭還是很帥。（圖／翻攝自車銀優YouTube） 

▲車銀優平頭首次曝光。（圖／翻攝自車銀優YouTube）

由於他入伍的地點不公開，為了與歌迷最後打招呼，特地打開直播與全球粉絲互動，最後他向粉絲問候：「我會好好去服役的，一直以來真的很感謝、也很愛你們，會繼續為你們加油，希望你們做的每一件大事小事都能有好運相伴。」

值得一提的是，車銀優頭髮雖剪成平頭，但他依舊擁有深邃的眼神、高挺鼻梁與完美的側臉，令粉絲直呼「果然帥哥不需要靠髮型」，五官還是帥氣，平頭照很快就引起討論。車銀優將於7月28日入伍，預計在軍樂隊服役，退伍日期為2027年1月27日。

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