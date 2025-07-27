吳宗憲大力提攜！購物專家一躍成副總「薪水漲10倍」　爆逼走底下員工

記者孟育民／台北報導

綜藝天王吳宗憲目前手上僅剩下《綜藝玩很大》主持棒，近年重心逐漸放在副業上，版圖跨足了按摩器、減肥果膠、藍牙無線喇叭等商品，營業額驚人。旗下員工岑妮原本是購物專家，因為吳宗憲的提攜，如今已成為他身邊最得力的助手，甚至一躍成為公司副總，她日前公開心路歷程，直呼吳宗憲是自己的貴人，心中對老闆充滿感激！

▲岑妮感謝吳宗憲提攜 。（圖／翻攝自岑妮臉書）



談起和吳宗憲合作的契機，岑妮在《命運好好玩》透露，當時還在做購物專家時，偶爾會接主持工作，有次恰巧主持到吳宗憲、吳姍儒的代言活動，「我在主持的時候，Sandy覺得我口條清晰、表達清楚，她就憲哥討論了一下，就請助理留下我的聯絡方式，一開始約談我當直播主，後來因為剛好他女兒Vivian（原本總經理）懷孕了，憲哥發現我以前的學科都是學管理，他就說『不然先來當專業經理人』，我就答應了！」

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▲岑妮因為吳宗憲提攜，從購物專家轉變成公司副總 。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

岑妮擔任吳宗憲公司的副總，幫忙管理旗下員工，還要親上火線做直播，不過坦言工作量比以前在購物專家多，時常沒日沒夜工作，「我現在的工作量，我基本上一年365天，一天24小時都是隨叫隨到的狀態，等等錄影結束，還要直播到凌晨，我昨天也是！」主持人好奇薪水比以前多幾倍？她則表示：「大概約莫成長應該是有10（倍）。」

▲岑妮透露工作狀態繁忙 。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

她也坦承自己是「完美主義」，對旗下員工也相當嚴苛，「所有人看到我都很像看到虎姑婆一樣，我以前怎麼對自己，就全部付諸四海皆準，私底下抱怨連連 ，我們有一個12人團隊，同時3人離職，而且流動率非常高，永遠都在找人。」她頻頻被員工控訴，甚至傳到吳宗憲耳朵裡，還曾找她約談，她才慢慢調整自己方向。

▲▼岑妮因為對員工要求極高，逼走不少人 。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）