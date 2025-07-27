謝娜趕不上張杰演唱會「崩潰大哭」！　錯過12年「必做儀式」：氣死了

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星謝娜和歌手張杰結婚12年，育有3女，是演藝圈中的模範夫妻。日前張杰在合肥舉辦演唱會，她因交通阻塞無法準時入場，錯過了與張杰長期以來的演唱會開場前擁抱儀式，導致情緒崩潰在車內痛哭。

▲謝娜趕不上張傑演唱會大哭。（圖／翻攝自微博）



謝娜每次在張杰演唱會開始前，都會先到後台給愛的抱抱當打氣，這次卻被車陣堵在演唱會場外，一度陷入焦慮，不停問︰「現在是什麼情況？已經來不及了，為什麼會是這樣？」讓謝娜內心充滿愧疚，最終在車內情緒潰堤掩面痛哭，演唱會結束後，張杰坦言當時還疑惑老婆怎麼沒出現，但還是得照時間登台演出。

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面對丈夫的疑惑，謝娜一邊解釋一邊小聲抱怨：「我氣死了！」張杰則以寵溺的態度安慰妻子，她繼續說：「我什麼時候遲到過？你是不是也覺得我怎麼沒到？」接著一把牽起老公的手撒嬌，甜蜜互動閃瞎粉絲。事實上，謝娜曾透露，每年張杰在鳥巢體育場彩排時，都會騎著自行車前往探班並送上鮮花，而張杰則會在演出中特別設計與妻子的互動橋段，包括即興改詞表白等浪漫舉動，展現出他們婚姻中獨特的默契與情趣。

▲謝娜趕不上張傑演唱會大哭。（圖／翻攝自微博）