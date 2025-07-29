7月29日星座運勢／射手座財運大噴發 魔羯工作冷淡想放棄
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：切莫失意喪志
感情：佛系相處模式
財運：金錢源源不絕
幸運色：星空色
貴人：雙子
小人：金牛
工作：建立商業人脈
感情：理解勝於溝通
財運：多賺取知識財
幸運色：咖啡色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
工作：順利完結難題
感情：多被對方誤會
財運：正偏財運提升
幸運色：淺棕色
貴人：金牛
小人：牡羊
【土象星座】
工作：喪失工作熱忱
感情：放下罣礙追求
財運：情勢不利投資
幸運色：香檳色
貴人：雙魚
小人：魔羯
工作：倦怠多加調整
感情：看透不必說破
財運：持續累積儲蓄
幸運色：原木色
貴人：射手
小人：雙子
工作：參考同業策略
感情：不要過於毒舌
財運：避免過度請客
幸運色：天空藍
貴人：天秤
小人：射手
【水象星座】
工作：衝刺名列前茅
感情：控制自己情緒
財運：理財盡力而為
幸運色：霧灰色
貴人：獅子
小人：水瓶
工作：不宜過度工作
感情：放下內心糾結
財運：資金往來多變
幸運色：果橙色
貴人：巨蟹
小人：獅子
工作：工作愉快協調
感情：事宜解不宜結
財運：慎防金錢詐騙
幸運色：湖水綠
貴人：水瓶
小人：天秤
【火象星座】
工作：保持最初信心
感情：增加自己魅力
財運：花錢大手大腳
幸運色：翠綠色
貴人：處女
小人：雙魚
工作：項目進展加速
感情：小事不必掛心
財運：多加謹慎理財
幸運色：大紅色
貴人：魔羯
小人：天蠍
工作：看淡工作結果
感情：狐疑不利感情
財運：有望日進斗金
幸運色：藏青色
貴人：天蠍
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響