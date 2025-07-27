27歲女成COLDPLAY抓包CEO最大贏家！　「250萬一夕還清」曝下一步

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記者張筱涵／綜合報導

美國一名27歲的酒吧服務生葛瑞絲（Grace Springer），原本只是到場欣賞COLDPLAY的演唱會，沒想到卻意外拍下一段企業高層偷情現場的影片，讓她瞬間成為TikTok爆紅人物，還在數日內靠網友幫助，還清高達美金8萬元（約台幣248萬元）的學生貸款，人生劇情猶如電影翻轉。

▲▼Coldplay演唱會抓姦CEO不倫戀。（圖／翻攝自微博、網站）

▲COLDPLAY演唱會抓姦CEO不倫戀。（圖／翻攝自TikTok）

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事發當天，葛瑞絲碰巧錄製大螢幕，結果剛好錄到已婚CEO環抱著另一位已婚的人資總監的畫面，偷情當場被抓包的影片在TikTok迅速突破1.2億次觀看，成為社群熱門話題。社群媒體行銷專家艾絲特（Estelle Keeber）估算，若葛瑞絲當時有參加TikTok創作者基金（Creator Fund），以每百萬觀看次數800至1,200英鎊的報酬計算，她本可賺進最多14.4萬英鎊（約台幣576萬元）。

不過，葛瑞絲選擇直接在社群頁面更新自介，附上自己的帳號並寫下：「請幫我還學生貸款。」網友們熱烈響應，捐款湧入，短短幾天就幫她還清學貸。她坦言這段影片本身並沒有讓她直接賺到錢，但對網友的反應感到非常驚喜。短短數日內，大量捐款湧入，順利還清了美金8萬元（約台幣248萬元）的學生貸款。

如今已無債一身輕的葛瑞絲，計劃推出自己的線上評論節目，內容將聚焦於時事與流行文化。她表示，不希望自己的人生只停留在這支影片上，而是想把這次經歷當作跳板。

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