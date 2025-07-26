「啦啦隊新有菜」泳池解放比基尼！　布料包不住超兇上圍

記者王靖淳／綜合報導

「小龍女」李恩菲（菲菲）外型甜美且神似日本AV女優新有菜，擁有高人氣的她，今（26）日在社群曬出一系列身穿比基尼在泳池旁擺拍的辣照，畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲李恩菲分享泳池辣照。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）

透過李恩菲分享的照片可見到，她身穿紅白相間的比基尼，布料幾乎快包不住她火辣的上圍，下身則穿著印有卡通圖案的底褲，外搭一件粉色條紋襯衫。她的紅褐色長髮，自然垂落在肩膀和胸前，完美突顯她白皙的膚色和傲人的身材曲線。李恩菲手上拿著一副黑框眼鏡，並對鏡頭輕咬鏡腳的動作，整體氛圍既俏皮又不失性感。

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▲李恩菲長相神似新有菜。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）

李恩菲一系列火辣的照片曝光後，幾位同為啦啦隊女孩好友也紛紛留言，對她的分享表達自己的看法。其中林襄在留言中表示「我也想出國」；而啦啦隊女孩畇二則簡單回應「好美」，對李恩菲的比基尼照表示讚賞；另外，樂天女孩舞蹈總監陸筱晴則表示「戀愛。」此外，網友們也紛紛寫下留言誇獎她，「哇超美」、「好漂亮」、「好美喔～～～瘋掉。」