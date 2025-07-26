樂天熊霓去超商「遭西裝男尾隨」　緊貼偷拍嚇壞她：變態

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」熊霓平時會透過社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享生活，不過今（26）日她卻在Threads發文透露，自己在超商遇到一名身穿西裝的男子跟蹤偷拍，讓她感到相當害怕，「我真的會被嚇死。」貼文一出，立刻吸引大批網友留言討論。

▲熊霓是樂天女孩成員之一。（圖／翻攝自Instagram／michelle02_14）

熊霓表示，當她走進便利商店裡面之後，立即發現有一名男子站著且盯著她看，從那時起，這名男子一直站在她身邊，甚至一路跟著她，「昨天去便利商店感覺遇到變態⋯一進去他就站著盯著我，全程就開始站在我旁邊一路跟著我⋯。」熊霓形容，對方穿著黑色襯衫與西裝褲，外表看起來斯文，但他的行為卻讓她感到非常不安。

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▲熊霓疑似遇到變態。（圖／翻攝自Threads／michelle02_14）

隨後，這名男子繼續貼近，甚至在她拿東西時也站得非常近，這讓熊霓感到害怕，「我真的會被嚇死。」她更提到，她察覺到對方用手機拍她，後來甚至錄一錄人就跑了。熊霓坦言，事後她真的很想查看店家的監視器畫面，回顧當時的情況，讓她感到非常詭異，「後來拿手機開始錄我⋯就跑了，真的很想調監視器⋯也太詭異了，變態。」