簽名立牌競標6萬成交！啦啦隊女神禾羽曝心聲：有點嚇到

記者許逸群／台北報導

人氣歌手、啦啦隊女神禾羽Kimi今（26日）出席「不浪了！踩街義賣市集」，地點選在人氣滿點的西門町誠品武昌店前廣場，雖然烈日高照、氣溫飆破30度，但粉絲熱情更勝天氣，超過500位民眾擠爆現場力挺！禾羽不只號召力驚人，更有粉絲力挺她與浪浪公益活動，大手筆競標義賣，讓她嚇到！

▲禾羽Kimi出席「不浪了！踩街義賣市集」。（圖／金盤子娛樂提供）

活動集結音樂、公益與藝文能量，由禾羽領軍莊錠欣 ELKIE、馮晨軒、小銘 LIL MING、情緒性歌手林桉等人氣卡司輪番開唱，主持棒交給網紅女神可芙掌舵，舞台氣氛HIGH到不行！就連啦啦隊女神秀秀子、安娜、沁沁、游游、蕾蕾也驚喜現身與粉絲玩互動遊戲、進行有獎問答。

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▲人氣超高的禾羽Kimi，今也首唱新曲〈尋寶〉。（圖／金盤子娛樂提供）

現場最高潮瞬間，禾羽在舞台上首度公開演唱全新公益單曲〈尋寶〉！由金曲入圍製作人王彙筑與陳昭宇聯手打造的這首作品，當日同步在全數位平台上架。禾羽感性地說：「這首歌是寫給被遺棄的浪浪，也唱給願意伸出手的人。我希望，它成為牠們的聲音，也感動更多人願意付出。」

更讓人驚呼的是，禾羽親筆簽名的人形立牌竟以新台幣6萬元高價被粉絲搶標，拍賣所得全數捐作公益，人氣與愛心爆棚！她受訪時坦言：「我自己有點嚇到，原本怕沒人標，想說1萬就很不錯了。」她也感謝大家的力挺與愛心，更計畫之後要號召大家一起去當志工。