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梨泰院踩踏案1000天了　李智漢母痛悼：我催眠自己你只是去遠方拍攝

記者張筱涵／綜合報導

南韓已故藝人李智漢曾參加《PRODUCE 101 第二季》，2022年在梨泰院萬聖節踩踏事故中不幸罹難，得年24歲。時隔千日，母親在7月25日於兒子的社群帳號上發文悼念，字字句句道出對愛子的思念與痛苦，令無數粉絲動容。

外送稿用　▲▼李智漢。（圖／翻攝自Instagram／ji_han_0803）

▲李智漢因梨泰院踩踏事故離世。（圖／翻攝自Instagram／ji_han_0803）

李智漢的母親在貼文中寫道：「竟然已經1000天沒見到你了，智漢啊，今天是我無法見到你的第1000天。」她表示，自己曾想告訴兒子：「除非把我的心臟挖出來，否則沒有任何藥或療法能治癒我。」但她選擇壓抑悲傷，緊咬嘴唇不發一語。

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李母也透露，心裡至今仍停留在兒子離開那天的年紀：「你只是去遙遠的地方拍攝，回家路上花了點時間……我不斷對自己催眠，假裝不知道你已經離開，只靠著我們的合照，一層一層用回憶掩蓋現實。」

貼文最後，李母語帶哽咽地說：「媽媽一直用這些話對你傾訴思念，智漢啊，你應該也有話想對媽媽說吧……可是我真的寫不下去了，時間越久越難寫，只覺得空虛，只剩悲傷與憤怒……」她深沉的痛楚與無奈，透過文字展露無遺。

貼文同時公開一張李智漢的生前照片，他穿著黑色棒球帽與羽絨外套，面向鏡頭靜靜微笑，清秀的模樣令人鼻酸。網友看到貼文後紛紛留言「媽媽請堅強」、「智漢，我們好想你」、「你已成為星星守護大家」，再次掀起一波追思潮。

▲▼梨泰院踩踏事件。（圖／路透）

▲▼梨泰院踩踏事件發生於2022年，造人159人死亡、196人受傷。（圖／路透）

▲▼梨泰院踩踏事件。（圖／路透）

李智漢出生於1998年，2017年參加選秀節目《PRODUCE 101 第二季》，原預計出演電視劇《古都的季節》，卻在2022年10月30日於梨泰院慘劇中不幸罹難，原本角色也因此停止拍攝。他的突然離世留下深刻遺憾，如今滿千日，母親的悼文再次喚起大眾對他的深切懷念。

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李智漢梨泰院踩踏案PROCUSE 101第二季

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