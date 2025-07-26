薔薔抓包男友「曖昧訊息還說謊」！　氣炸三方對峙：不能接受

記者張筱涵／綜合報導

藝人薔薔（本名林嘉凌）出道自《我愛黑澀會》，今年3月公開認愛，但仍十分保護男友的長相與一切資訊，沒想到在4個月後的影片中，她抓包男友手機內有曖昧簡訊，甚至還遭到欺騙。

▲薔薔發現男友傳愛心給別人的曖昧訊息，對方甚至說謊。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）



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薔薔原本是拍攝挑戰「國際孤獨等級表」的影片，卻在旅程中意外發現男友與一名陌生女子互傳訊息。該女子寫道「很高興和大家再見面」，並提及剛下班，而男方翌日早上則回了一個愛心貼圖。

薔薔一開始向男友詢問，對方聲稱是某位男性朋友，但她透過WhatsApp查詢後，發現大頭照為一名女子，對方才改口說那是男性友人女友的照片，後又坦承對方其實是餐廳的服務生。

▲薔薔男友騙傳訊息的是男生被發現後，又繼續騙說「是某個男生的女友」。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）



聽到這裡，薔薔難掩怒火，質疑男友為何一開始要撒謊，對方則辯稱只是方便日後訂位，並強調「我真的沒做什麼」，只是怕她生氣才選擇隱瞞，但她認為，感情中若無法誠實，就已經是嚴重的問題，強調信任比什麼都重要。

為釐清真相，薔薔決定親自前往該餐廳與女服務生當面對質，結果印證了自己的猜測，她在對話中強調一切起源都是因為男友說謊。後續回到宿舍兩人再次談論這件事情，她表示：「一段關係裡面如果沒有辦法誠實，或是明知道另一半不喜歡什麼，但去做了，後來又在欺騙跟撒謊，我是不能接受的。」

▲薔薔帶男友去和服務生對峙，並坦承自己的心情。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）



留言區中的粉絲都相當心疼薔薔，「怕妳生氣本來就不是一個理由」、「拜託分手好不好 感覺是個爛人＝＝你那麼美哪怕沒人愛 不要怕孤單！！理由超瞎還回覆愛心，氣到我一直改留言」、「拜託分手啦，騙人肯定有問題，他回愛心欸」、「第一次在薔薔節目留言，希望薔薔可以更愛自己，很為你心疼……男生騙了就是騙了，又不是沒講過，連解釋都不想解釋的心態，我覺得會常常發生，就看有沒有被你抓到而已，薔薔加油」。