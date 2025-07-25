42歲孫儷大方宣布做好演「奶奶角色」準備　零包袱態度被讚：專業

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星孫儷因《甄嬛傳》走紅，後續也不斷推出人氣作品，實力與外貌兼具。近日她接受訪問時，談到對演員生涯的看法，突然提及已為未來接演「奶奶角色」做好心理準備，一席話贏得網友一致讚賞，直呼「這才是專業演員該有的態度」，更被封為「人間清醒代表」。

▲現年42歲的孫儷已經做好演奶奶角色的準備。（圖／翻攝自孫儷微博）

談到業界普遍對40歲以上女演員角色減少的現象，現年42歲的孫儷絲毫不避諱，坦言「已經做好了將來演奶奶的準備」。她進一步表示，未來如果生活中有帶孫的經歷，也會成為她詮釋角色的養分，「讓奶奶角色擁有真實靈魂」。對於年齡與外型限制，她認為：「人生不是想像，是經歷與感受的疊加。」不論是髮型還是角色年紀，自由舒展的生命力才是演員持續發光的關鍵。

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▲孫儷的敬業精神獲得讚賞。（圖／翻攝自孫儷微博）

其實，孫儷在今（2025年）年4月電視劇《蠻好的人生》中，就以一個中年母親「胡曼黎」的角色登場，貼近生活的演技獲得觀眾一致好評，被讚「演得好接地氣」。而她從容面對年齡與角色轉變的態度，也引起網友熱議，「年輕時可以演少女，年長時能演奶奶，這才是真正尊重表演的人」，也讚賞她相當尊重自己詮釋的每一個角色。