蔡依林新專輯上線了！　「破天荒1創舉」團隊傻眼：確定要做這首歌？

記者蔡琛儀／台北報導

天后蔡依林（Jolin）推出全新專輯《Pleasure》今（25日）下午3點正式上線，距離上一張正規專輯已經6年，這回一口氣帶來11首新歌，以「愉悅」為核心命題，探索慾望、自我對話與女性意識的覺醒。主打歌〈Pleasure〉與〈DIY〉一出場就橫掃各大排行榜冠軍，還沒發片就先引爆網路熱度。

▲蔡依林推出新專輯《Pleasure》。（圖／凌時差音樂提供）

Jolin分享私下很愛聽女團歌，因此希望能收錄一首「女團風格」的舞曲，製作前，團隊甚至反覆確認：「妳真的要做一首這麼韓國女團風格的歌嗎？」她笑說，有時候一安靜下來，腦中就會冒出一堆想法，忽然覺得自己又荒謬又好笑，情緒可以在幾秒內切換無數次，就像腦袋住著一個吵鬧的室友，〈Inside Out〉，就是她寫給那個「腦內女團」的歌。而近來Jolin

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與南韓人氣女團LE SSERAFIM一起合體跳〈DIY〉的特別影片驚喜上線，畫面一釋出便引發熱烈討論，對此，Jolin也表示，感謝她們圓了自己的「女團夢」。

▲蔡依林坦言這張專輯是一次內在的蛻變之旅。（圖／凌時差音樂提供）

她坦言這張專輯是一次內在的蛻變之旅，從命運之輪的意象出發，象徵重新拿回人生主導權，Jolin說：「這將是我接下來愉悅的泉源。這次也找來不少音樂咖助陣，包括青峰、陳綺貞參與詞作，還有多位國際製作人共同操刀，讓整體音場層次豐富。像〈Hush Little Baby〉與〈The Divine Comedy: Purgatorio〉就跳脫舞曲框架，玩出強烈敘事張力，讓聽者像在聽一場戲劇。