9男星成功嶺報到！「領裝備到剃頭儀式」受震撼教育　孫其君卸光環吐心聲

記者孟育民／台北報導

台視全新軍旅實境綜藝節目《九條好漢在一班》即將於8月2日揭開序幕，透過鏡頭真實呈現九位男星齊聚成功嶺，展開為期一個月軍旅挑戰的全部程，從報到的那一刻起，他們就暫時告別明星身份，轉化為緊張又興奮的新兵，每個人的臉上都寫滿忐忑與期待，準備迎接即將到來的震撼訓練。

▲《九條好漢在一班》星兵成功嶺報到。黃恩賜（左起）、林亭翰、阿夫、蓋瑞、顏佑庭、黃鐙輝、孫其君、孫綻、潘君侖、曾子余。（圖／台視提供）

入伍首日即充滿驚喜，從報到、領裝備到剃頭儀式，每一個環節都讓「星兵」們重溫軍中節奏、生活步調，孫綻坦言：「搭車前往營區的路上，和弟兄聊天讓我稍微放鬆了，但一下車就立刻感受到軍營的氣場，真的有點被震撼到！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為「前輩」的班長黃鐙輝則在一旁幽默安撫：「真正的教育還沒開始啦！」為了重溫這趟軍旅挑戰，孫綻也做足準備，不僅重溫軍教片與軍旅戲劇，還將戲劇角色與現實經驗連結：「戲裡戲外無縫接軌，整個帶入感超強！」孫其君則在鏡子裡看到剃頭後的自己，笑說：「才真的有『開始了』的感覺，突然很想趕快穿上軍服！」

▲▼9人將完成為期一個月的軍旅挑戰。（圖／台視提供）

許多「星兵」都期待這一段與弟兄共處、從男孩蛻變成男人的旅程，顏佑庭認為這是一場自我成長的過程；而潘君侖坦言，原本不知道會有哪些人參加節目，直到現場集合才發現很多都是熟面孔，讓他對接下來的訓練更加期待，曾子余則表示：「還沒有到真實震撼教育的階段，但內心其實又擔心又好奇。」林亭翰則回憶起六年前服役時光：「有種回憶湧上心頭，很期待一群男生在一起會有什麼效果！」



