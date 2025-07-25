BLACKPINK Rosé唱一半「慘摔下樓」驚悚瞬間全被拍　影片引擔憂

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK日前從南韓為起點，時隔2年宣布舉辦「DEADLINE」世界巡迴演唱會，她們近日前往美國開唱，Rosé卻被拍到從樓梯摔下來的意外，全程被粉絲拍下來，令歌迷擔心不已「還好嗎」、「跌倒馬上爬起來很敬業」。

▲BLACKPINK Rosé日前被拍到唱一半摔下樓，影片引擔憂。（圖／翻攝自Rosé IG）



Rosé被拍到的影片中，她在唱著夯曲〈APT.〉時，在準備前往與觀眾席的歌迷互動時，卻不小心踩空，一路從舞台上跌下到B1，全程被粉絲錄下來，但她非常敬業，跌倒後秒爬起來繼續唱歌，並站上高處與歌迷互動，掀起熱烈尖叫聲。

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▲BLACKPINK Rosé摔下樓令粉絲很擔心。（圖／翻攝自X）



只是Rosé這段跌倒影片引起熱議，粉絲擔心她因此受傷，且她近幾場演唱會在唱到〈APT.〉時，下台有工作人員攙扶，步伐也顯得更小心，令歌迷心疼不已，希望她沒有受傷。

BLACKPINK暌違近三年帶著新作品回歸，並且同時展開世界巡演，之後10月也確定二度在高雄世運主場館開唱，門票一開賣就秒殺，就連高雄住宿費也跟著漲價，4妞難得合體，勢必再度掀起一陣追星風潮。