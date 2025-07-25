歐陽娜娜「罕見化藍眼影」妝容變了！幕後被拍真面目 網：乍看沒認出

記者潘慧中／綜合報導

歐陽娜娜近年轉往大陸發展演藝事業，沒想到平常妝容清新的她，最近為了拍攝工作，特別嘗試了藍色眼影，新造型與以往截然不同，讓不少粉絲驚艷直誇：「乍看沒認出來是妳！」

▲▼歐陽娜娜難得化藍色眼影。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）



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照片中，可以看到歐陽娜娜抹上冰藍色眼影，大片暈染於整個眼窩至眉骨下方，營造出冷冽卻充滿戲劇性的視覺焦點。睫毛根根分明，搭配精緻的眼線，增添深邃神祕感。

▲歐陽娜娜分享幕後花絮照。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）



有趣的是，歐陽娜娜25日上傳了一系列拍攝幕後照，相較於畫面呈現的冷豔風情，其實現場氣氛相當歡樂。躲在黑色布料後方拍攝前，她露出了甜美笑容，但當正式開拍，頂著濕髮的她馬上露出專業表情。

▲▼拍攝現場氣氛感覺很歡樂。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）



有趣的是，歐陽娜娜還分享自己搞怪地將米色毛巾披在頭上的照片，先是兩眼無神地盯著鏡頭，下秒以側眼瞥視的方式做怪表情，真性情再度圈粉無數。

▲歐陽娜娜故意做怪表情。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）