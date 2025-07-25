突遭小禎大動作切割！　6年造型師反擊「已委託律師」：實感意外與遺憾

記者孟育民／台北報導

女星小禎23日突在社群發表聲明，針對曾合作的造型師麥詩婷所出現的爭議做出回應。她表示，這份聲明是經過與經紀人多次深思熟慮與討論後所決定發布的，強調目前雙方已經結束合作關係，希望對方能從社群移除藝人的相關影像，避免讓外界誤認彼此仍有合作關係。對此，與小禎合作的6年麥詩婷也在社群發聲反擊，表示從未發表過任何不實言論，目前已委託律師維護自身權益。

▲造型師麥詩婷反擊小禎。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

小禎在聲明中提及，雙方在這段合作過程中，因個別夥伴的個人行為或因素，導致工作結果與原本期待有所偏離，這些情況已超出她與經紀團隊所能控制，因此與她們並無直接關聯。對此，麥詩婷也在社群發聲反擊，坦言事前並不知情也未被告知，「亦未接獲任何通知或溝通。該聲明內容、以及引用本人個資，係在未與本人事先討論與經本人同意的情況下公開發布，實感意外與遺憾。」

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▲胡小禎日前突發聲明切割造型師。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

麥詩婷表示和小禎已經合作6年，期間共同完成多項活動，廣告與拍攝任務，均在良好、專業的互動下順利完成，最後一次合作在今年2月所拍攝之廣告，當時對方還發文「熟悉的團隊最對味，再度快狠準的完成代言照跟個人形象照」，如今卻遭大動作切割，讓她直呼：「本人確實感到不解與錯愕。」也說此事可能會引發誤解，她已將委託律師處理因該聲明延伸後續法律程序，以維護自身權益，「感謝社會各界的關心與理解。」



