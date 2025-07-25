泰勒絲男友公佈多張甜蜜合照　笑說相處如《麻雀變鳳凰》

▲崔維斯凱爾西（左）公佈多張與女友泰勒絲（右）的生活照。（圖／翻攝自Travis Kelce官方Instagram）

圖文／鏡週刊

打從泰勒絲（Taylor Swift）2年前與NFL美式足球明星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）公開交往以來，大家都對這對金童玉女充滿好奇，特別是當泰勒絲去年底結束巡迴演唱後，他們私下都在幹嘛，現在崔維斯公佈了多張甜蜜合照，還說他們相處就像是電影《麻雀變鳳凰》（Pretty Woman）那樣，只是有權有勢的是女人！

這些照片顯示拍攝了相當長的一段時間，從去年底一路到今年3月都有，他們一起去溜冰、健行、滑雪，還有上館子吃飯等等。

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泰勒絲的歌迷發現，在上餐廳吃飯的那張合照，倆人的手機都放在桌上，可見得是旁人幫忙拍的合照。而且倆人手機的螢幕保護程式，都是跟對方一起的合照，可以說是一種高調宣示主權。

▲泰勒絲的歌迷發現，畫面左下角有崔維斯的手機，鎖屏畫面就是倆人的甜蜜合照，泰勒絲的手機則在畫面右下角的水杯底下，鎖屏畫面也是倆人合照。是說，他們怎麼有辦法看得一清二楚？（圖／翻攝自Travis Kelce官方Instagram）

不過崔維斯凱爾西在球場意外的時間，也沒有閒下來，固定跟自己的兄弟一起主持網路廣播節目，天南地北閒聊。最近他建議好萊塢要不要重拍電影《麻雀變鳳凰》，因為他被兄弟嘲笑，跟泰勒絲交往，就跟電影情節那樣，只是有權有勢的是女生，「然後全身只打著領帶等著泰勒絲回家。」

▲根據他們的服裝推測，應該是去年底或年初的合照，足以證明他們的確相當低調。（圖／翻攝自Travis Kelce官方Instagram）

沒想到崔維斯並不在意被自己兄弟拿來開玩笑，還順水推舟繼續說下去，表示他們都很喜歡這部片，「我覺得評量這部片是否真實反應女權主義的唯一方法，就是翻轉這個故事，我想我們需要一部男生版的《麻雀變鳳凰》。我們需要一個身價百萬的女執行長，雖然擁有高級跑車但不知道麼開。」其實，去年6月在泰勒愛爾蘭演唱會後台，他真的遇見了《麻雀變鳳凰》女主角茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts），「感覺像是，我跟她簡直就是同一個人。因為她在片中完全說出了我的心聲。」

崔維斯凱爾西還客串了《高爾夫球也瘋狂2》（Happy Gilmore 2），讓男主角亞當山德勒（Adam Sandler）驚訝他的喜劇天分，「崔維斯個性是如此溫柔、善良，又有趣，就像是跟我一起長大的朋友。當我跟他在一起時，讓我想起以前上高中時的夥伴，他們總是有辦法說出你想講的話。」



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