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關穎49年「沒坐過捷運」原因是省錢！超狂家世起底：媽曾是首富女兒

記者劉宜庭／綜合報導

49歲女星關穎近日上節目大方談及自己踏入演藝圈的心路歷程，期間自爆人生至今從未搭過捷運，原因是為了「省錢」，讓主持人理科太太聽完忍不住笑了出來。

關穎回憶起年輕時期，從14歲開始拍攝廣告和歌手MV，卻坦言自己中途曾經暫時離開演藝圈專心念書，直到25歲左右才正式出道，帶著較為成熟的心態與目標再次回歸。不過，母親曾經極力阻止她進入演藝圈，認為這個圈子複雜且環境不佳，認為女兒不適合「拋頭露面」、應該學習氣質優雅的才藝如拉大提琴、彈鋼琴等，走有氣質的道路。

聽到這裡，理科太太忍不住說：「她剛剛雲淡風輕的講，我們家怎麼樣怎麼樣，我去查維基百科，她家是、她家族喔…。」儘管關穎試圖阻止「妳不要再講了」，她仍繼續說：「我以前從來沒想過要查過、現在幫大家補充知識，大家才會知道，她剛講的東西有多荒謬。她家是有獸首的！」此外，她也提到關穎媽媽曾經是首富的女兒，「台灣之前的首富的女兒喔，然後這樣子的家族，然後在以前比較封閉的年代，她媽媽只有一點點不開心，那妳媽真的是超開明，妳媽媽在當時應該是這麼開明。」

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▲關穎至今沒搭過捷運。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲關穎至今沒搭過捷運。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

▲關穎自爆至今沒搭過捷運。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

儘管家族有顯赫地位，但關穎本人性格相當平易近人，面對理科太太驚呼「以這樣子的背景的人來講，妳也太down to earth（接地氣、樸實）了吧」，她則表示其實沒有：「我到現在沒有坐過捷運欸，但是我的不坐捷運的原因，是因為我省錢，因為我已經有司機跟車子，我還買票去坐捷運是不是很浪費錢，有沒有合理？有吧！」一番言論讓理科太太頓時笑了出來。

關穎自認「我是會花錢在刀口上的」，沒搭捷運就是其中一個例子，「所以我的意思是說，我也有我down to earth的一面，也有沒有的，我會有我的堅持，但是我會覺得，我人生到現在這個階段，當然我就是會有一些，我覺得該有的要求。」

被問到自認接地氣的一面是？關穎回答：「像是妳覺得我們都不會去…譬如說曼都洗頭嗎？我的意思是說，大家都會覺得說，妳一定就是在家裡給別人洗頭。」她也舉例，曾被問過一個很誇張的問題「妳是不是一起床起來就有人幫妳著裝？」她無奈回答：「你這是古裝劇看太多吧，沒有這種事情，我當然還是要自己刷牙、洗臉、上廁所。」

▲理科太太、關穎將合作主持節目暢聊更年期。（圖／翻攝自IG／lifemediumrare）

▲理科太太、關穎將合作主持節目暢聊更年期。（圖／翻攝自IG／lifemediumrare）

理科太太與關穎即將攜手主持Podcast節目「人生五分熟」，主題聚焦女性必經的更年期。兩人表示，更年期是現代女性必然會經歷的生命階段，平均發生於49歲，但相關症狀可提前4到10年出現。節目將打破亞洲乃至全球對更年期的禁忌和羞愧感，深入探討更年期背後的科學與心理變化。

關穎讚賞理科太太在不到40歲就積極研究更年期議題，願意理解和體諒年長者，展現出前瞻的態度。理科太太則認為，隨著現代醫療進步，未來人類壽命可能長達135歲，了解更年期不再只是禁忌，而是與之和諧共存的必修課。

關穎也分享，身邊許多50歲的朋友雖然私底下坦然面對，但社會上仍普遍缺乏相關知識。兩人希望透過節目，引領更多人正視、更好理解更年期，消除恐懼與誤解，讓女性朋友在生命的重要階段活得更自在、更健康。

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