陳為民不捨送兒入伍　「2天後就放假」態度反轉笑翻網友

記者黃翊婷／綜合報導

藝人陳為民的兒子原本移居加拿大，但他日前決定回台灣定居，並接受體檢、服兵役。兒子入伍當天，陳為民一早便送兒子到台北車站，期間回想起自己過去當兵的辛苦，對於自家孩子難免感到許多不捨，結果聽完工作人員說明，得知他們去營區2天就因為遇上26號投票日，可以放假回家，讓他瞬間心情大轉變。

▲陳為民在台北車站送兒子入伍。（圖／翻攝自Facebook／浪人幫-陳為民）

陳為民24日在臉書分享送兒子入伍的心情故事，他表示，兒子說要回台灣定居，回來之後便接受體檢，等著入伍服兵役，入伍當天早上，他送兒子去台北車站，看到現場有很多家長，突然想起自己入伍時的回憶，當時他高中一畢業就接到兵單，15天後就要入伍，報到前一晚送女友回家卻發生車禍，父親穿著軍服來探望，問他還要不要當兵。

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陳為民說，以當時父親的單位、官階，加上他的車禍狀態，不想當兵也就是一通電話的事情，他也萌生過不當的念頭，可是又不想以後都用扯謊來回答為什麼沒當兵這個問題，所以他當下脫口回答「我要」，雖然在不談論立場，只談當兵的前提下，他覺得部隊裡的一切是不舒服的，但對大多數人來說，這也確實是極難得、全面向的學習跟體驗，絕對是一件正面的事情。

陳為民直言，看到自家孩子要入伍，難免還是會感到許多不捨，兒子從接到入伍通知開始，就明顯挪出更多時間來陪他，父子倆甚至從出發前一天晚上聊到出發前，結果工作人員說「他們後天就放假，因為26號是投票日，所以他們會休1天」，等於去營區睡2天就可以放假回家，讓他感到十分震驚和不可思議，心情瞬間大轉變，「我看著隊伍裡的兒子就有了一種……X～滾！」

網友們看完陳為民的文章，也紛紛留言笑稱，「哈哈哈！把我的眼淚還來」、「現在當兵就跟去夏令營一樣，同梯還沒熟識就退伍了」、「哥，怎麼感覺是老鳥看菜鳥過太爽的不甘心，哈哈哈」、「最後太好笑」。