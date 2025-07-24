《黑白大廚》遭中國「整鍋端去抄」！　韓Netflix發聲：從未授權

記者劉宛欣／綜合報導

南韓料理競賽節目《黑白大廚》在2024年底推出，在全亞洲掀起風潮，也捧紅了節目中的幾名主廚。中國大陸最近推出的美食競賽綜藝《一飯封神》，由16位業界代表主廚與84位新銳廚師展開廚藝對決，一播出就被許多觀眾發現有疑似抄襲《黑白大廚》的痕跡，引起廣大爭議，對此，Netflix方面也做出了回應。

▲《一飯封神》場景一出現，就有許多觀眾發現不對勁。（圖／翻攝自微博）

《一飯封神》的設定與演出方式，被大量中國網友直指與《黑白大廚》極為相似。兩節目皆安排眾多新秀廚師挑戰少數知名主廚，新人使用暱稱參賽，服裝設計也分為黑白兩種顏色。此外，知名主廚在高處俯瞰比賽、舞台設計、甚至攝影機運鏡與視覺框架細節，也幾乎完全雷同，遭質疑「幾乎整鍋端」，根本是照抄。

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▲《黑白大廚》深受喜愛。（圖／翻攝自海報）

對此，不少中國網友紛紛留言批評「這是毫不掩飾的照搬吧」、「攝影手法、比賽系統、音樂一模一樣」、「一邊貶低韓國綜藝，一邊又在抄」、「怎麼可以這麼理直氣壯地模仿？」等，批評聲浪不斷。對於疑似遭抄襲事件，《黑白大廚》所屬的Netflix方面也作出回應，相關人士明確表示：「我們從未將《黑白大廚》的版權售予中國」，目前內部正討論可能的應對措施。