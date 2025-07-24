63歲馬景濤大跳〈大展鴻圖〉　挨嘲「晚節不保」：像跳復健操

記者劉宛欣／綜合報導

台灣資深男星馬景濤現年63歲，當年曾憑藉瓊瑤劇走紅。近年來他轉戰大陸，積極經營影音平台，也投身直播帶貨產業，風格十分投入、情緒飽滿。然而，近日他在一場直播中跳起抖音熱舞〈大展鴻圖〉，卻因動作僵硬不協調，在網路上引發大量討論，甚至遭到酸民戲稱「像腦血栓復健操」。

▲馬景濤大跳〈大展鴻圖〉。（圖／翻攝自馬景濤抖音）

畫面中可見，馬景濤身穿中山裝，與一群年輕人一同跳舞，雖然他全程極度投入，擺動手腳、努力搖擺，展現滿滿熱情，但動作顯得不太靈活、節奏也不穩，讓網友忍不住吐槽「像中風後努力復健的感覺」、「看不下去」、「歲月是把殺豬刀，刀刀砍向馬景濤」、「是不是沒錢了？」、「晚節不保」，影片迅速在網路上瘋傳，留言數破千。

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▲馬景濤被嘲「晚節不保」。（圖／翻攝自馬景濤抖音）

馬景濤的表演風格一向以戲劇化情感聞名，在直播帶貨中也延續戲劇風格，強烈的表情與肢體語言，常讓人聯想到他過去在電視劇中的「咆哮式演出」。6月他曾在直播中突然暈倒，後腦勺重摔在地，場面一度驚嚇現場觀眾。他隨後透過抖音影片報平安，經紀公司也解釋，是因為血糖過低與高溫脫水所致，已無大礙。

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