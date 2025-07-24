女兒罹罕病剩無名指能動…妻崩潰離家　郭富城新片崩潰：很難想像

記者黃庠棻／台北報導

香港暖心電影《無名指》由新銳導演孔令政執導，金馬影帝郭富城、香港影后鮑起靜及香港新生代潛力女星許恩怡共同演出，女神梁詠琪則是特別演出。電影描述罕見疾病家庭的悲歡，是部暖心動人之作，台灣將於9月19日上映。

▲《無名指》由郭富城、鮑起靜、許恩怡共同演出，梁詠琪特別演出。（圖／華映娛樂提供）

影帝郭富城演出因女兒罹患重病，受不了壓力而崩潰的父親，怨懟及罪惡感交雜的複雜心理狀態，讓已有兩個可愛女兒的他說「我很難想像有人會棄女兒不顧，我和導演討論過好多次，花了好大的力氣說服自己投入演出。」



寫實且感人的電影《無名指》聚焦在一個家庭中有了罹患罕見疾病的女兒，雖然女兒打破醫生的看法，從只有2年的生命活到了20歲，女兒存活的喜悅已被天天面臨的沈重壓力及無止盡的付出取代，逼得照顧者深感無奈又無力。

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▲《無名指》由郭富城、鮑起靜、許恩怡共同演出，梁詠琪特別演出。（圖／華映娛樂提供）

金馬影帝郭富城扮演原本意氣風發的壁球冠軍選手，但漸漸難以面對生病的女兒，想到為了女兒付出了自己的職業生涯和自由生活，讓他忍不住逃避一切責任，而扮演妻子的梁詠琪也是承受不住壓力，女兒剛滿2歲時便離家出走。



郭富城和梁詠琪首次合作，便是演出拋棄重病女兒的夫妻，在現實生活中各有著可愛女兒的他們直呼這次演出真的是一大挑戰。郭富城為了詮釋過氣的運動明星，從髮型和穿著都下了一番功夫設計，化身為落魄爸爸。

▲《無名指》由郭富城、鮑起靜、許恩怡共同演出，梁詠琪特別演出。（圖／華映娛樂提供）

但要演出狠心不理女兒的演技，對郭富城而言難度超高「我一直在找尋方法投入角色，跟導演開過很多次會研究，很難想像一個爸爸會不理自己的女兒，很不負責任，和我本身的想法差太多了，要花好多力氣說服自己，用了很長的時間才能投入演出。」

▲《無名指》由郭富城、鮑起靜、許恩怡共同演出，梁詠琪特別演出。（圖／華映娛樂提供）



而梁詠琪表示只要想到要拋棄女兒就會覺得心很痛「這個角色和我的價值觀差太多，拍攝那幾天，我睡前都會不停想到我是個很不稱職的媽媽，居然不要自己的女兒，覺得自己很壞，回到現實生活時，都要提醒自己要趕快抽離。」但她覺得媽媽的角色很真實的展現人性的脆弱面，不怕被會被觀眾討厭「媽媽也有自己的苦衷，看完電影大家應該就會比較理解她的想法。」

▲《無名指》由郭富城、鮑起靜、許恩怡共同演出，梁詠琪特別演出。（圖／華映娛樂提供）



而近來戲約不斷的香港新生代潛力女星許恩怡則是扮演兩人的小孩，因為生病只剩一根無名指可以微微活動，也是演技大挑戰「可以和那麼多厲害的前輩們一起演戲，真的是很棒的經驗，而且角色的個性很堅強，充滿生命力，真的很吸引我。」



《無名指》描述香港壁球冠軍選手鄧叔彦（郭富城飾）剛出生的女兒鄧辭因罕見疾病，被醫生宣告活不過2歲，他放下體育職業生涯，陪伴女兒。但2年變成20年，女兒活下來的代價竟是他的夢想和自由，太太楊靜嫻（梁詠琪飾）早已受不了壓力，在女兒剛滿2歲便離開了家，而鄧叔彥也崩潰開始逃避家庭的一切。

只留下樂天的阿嬤孫友梅（鮑起靜飾）一手將鄧辭（許恩怡飾）帶大，直至阿嬤病倒，鄧叔彦才回到家。分隔多年的父女積怨甚深，相處劍拔弩張，但他和鄧辭在兒時建立的小默契，漸漸化解兩人間的心結。在鄧叔彥的陪伴支持下，鄧辭靠著一根微微可動的無名指，她讓自己的人生活出了光彩，也連繫起這個家。《無名指》將於9月19日上映。