近5年韓片最高紀錄！《全知讀者視角》台灣票房「首日狂吸424萬」

記者吳睿慈／台北報導

南韓年度話題鉅作《全知讀者視角》23日在台上映，本片不僅蟬聯6天韓國預售票房冠軍，上映首日更吸引超過12.2萬名觀眾湧入戲院，首日票房狂收11.3億韓圜（約新台幣2443萬元），強勢登頂票房冠軍寶座。台灣方面也有佳績，創下近5年韓片在台首日票房最高紀錄。

▲《全知讀者視角》台灣票房創韓片紀錄，首日狂吸424萬 。（圖／采昌國際多媒體提供）



《全知讀者視角》23日晚場起在台灣上映，儘管本片採晚場起跑，缺少白天場次票房加持，依然無懼挑戰，全台首日票房強勢開出424萬元，不僅一舉超越台灣影史最賣座韓片《與神同行》當年的首日票房，更創下近五年韓片在台首日票房最高紀錄，證明超強話題性與絕佳票房號召力。

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▲原著小說作者sing N song邀請觀眾「請大家一起觀賞吧」（圖／翻攝自樂天娛樂



原著小說作者sing N song也為電影版背書肯定：「真的非常喜歡！」他更在昨日親筆寫下祝賀訊息：「請大家一起觀賞吧！」讓影迷期待值瞬間飆升，不只原著作者力挺，包括多位台、韓知名導演與名人，也在觀賞後大力推薦。

▲《全知讀者視角》改編原著小說 。（圖／采昌國際多媒體提供）



《全知讀者視角》本片劇情描述平凡上班族金獨子（安孝燮飾演）唯一嗜好是閱讀網路小說《在滅亡的世界中存活的三種方法》，沒想到就在讀完小說完結篇後，地鐵車廂卻瞬間轉成為小說世界，地鐵車廂彷彿成為人間煉獄，巨大怪物正踐踏著這座城市，身為唯一知曉這個新世界結局的金獨子，將在升級自身能力的同時，與夥伴們打造出跟原本小說截然不同的結局。