王晴「視力恢復三分之二」　微波雞蛋炸傷眼…隔5天近況曝光

記者劉宜庭／綜合報導

女星王晴日前在家用微波爐加熱雞蛋時不慎爆炸，導致左眼角膜破洞及皮膚燙傷，痛苦到在醫院外忍不住哭泣，並表示再也不敢用微波爐加熱雞蛋。今（24日）她更新近況，透露視力已恢復三分之二，且疼痛感明顯減輕：「謝謝大家關心，別擔心。」

▲王晴眼睛恢復當中。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）



整個事件的來由，源自於王晴19日在IG限動貼出左眼紅腫自拍，回憶事故發生經過，表示自己參考YouTube教學用微波爐加熱雞蛋，卻沒想到剛拿出來時雞蛋突然爆炸，爆炸威力大到眼角膜被炸出一個大洞，皮膚也嚴重燙傷。她形容當時劇痛難忍，疼痛讓她頭暈目眩，在接受止痛針與服用止痛藥後仍無法完全緩解，當場痛哭不止。

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▲王晴微波雞蛋爆炸。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）



事發後，王晴感謝三軍總醫院醫護人員的緊急救治，回家整理廚房時才發現爆炸範圍極廣，不僅蛋殼散落滿地，連天花板和流理台都留下一大片炸痕，甚至流理台還被炸破一角。她慶幸當時自己站在側邊，避免正面衝擊傷及眼球，並呼籲網友：「從此之後，再也不敢把雞蛋放到微波爐裡了⋯不管是生的還是熟的。」

▲王晴幾天前透露眼睛疼痛未減，打了止痛針與喝果汁來舒緩。（圖／翻攝自Instagram／serena_wang_qing）

王晴21日也曾曝光廚房爆炸現場照片，櫥櫃和流理台殘留雞蛋殘渣，爆炸威力驚人。她當時透露，左眼仍紅腫疼痛，痛到頭暈想吐，不得不再度赴醫打止痛針，止痛藥效果有限，改靠大量喝果汁舒緩，笑稱「一天要喝三四罐果汁」。所幸，事發至今第5天，她更新近況表示已有好轉：「今天視力恢復三分之二了，也比較不痛了，謝謝大家關心，別擔心。」