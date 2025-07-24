郭書瑤夜遊小琉球「驚見路人一舉動超NG」！淚求：不要在這時候這樣做

記者潘慧中／綜合報導

郭書瑤儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她最近便和茵聲等一群友人前往小琉球潛水，結果晚間看到一幕後，連忙拍照上傳呼籲民眾不要這樣做，「拜託～～～。」

▲郭書瑤呼籲民眾不要在海龜產卵季的時候放煙火。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



從Instagram限時動態中，可以看到郭書瑤隨興紮起頭髮、戴上綠色棒球帽，身穿淺橘色泳衣，若隱若現出南半球之外，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。

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▲郭書瑤最近和茵聲等一群友人前往小琉球潛水。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



不久後，郭書瑤上傳了一段放煙火的畫面，並且語重心長地說「不要在海龜產卵季的時候放煙火」，附上3個淚眼的表情符號拜託大家，「會害海龜媽媽不敢來產卵，求你們了！！！」

▲郭書瑤很喜歡海龜。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



此外，同行的茵聲則穿上綠色繞頸泳衣，相當映襯她的白皙肌膚，從上往下自拍的時候，辣露呼之欲出的上圍，搭配同色系罩衫，展現若隱若現的性感，私下的愜意模樣全被拍了下來。

▲茵聲也穿得超美。（圖／翻攝自Instagram／ferrtsss）