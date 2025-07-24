李小龍真正死因藏52年？專家：不是馬上風也非藥物過敏

▲功夫巨星李小龍猝逝震驚全球，死因至今仍有謎團未解。（圖／翻攝自X）

圖文／鏡週刊

功夫巨星李小龍（Bruce Lee）於1973年猝逝，享年32歲，當時震驚全球。官方死因為「不幸死亡」，推測是藥物過敏引發腦水腫所致。然而事隔52年，香港最新節目《真相猜・情・尋》引述多位醫學權威說法，質疑李小龍真正死因可能並非藥物過敏，而是未被揭露的「癲癇症」。

無線電視節目《真相猜・情・尋》最新一集深入調查李小龍死亡之謎，訪問了多位與事件有關的急救醫師、法醫、藥物專家及親友，並參考1973年法庭證詞、驗屍報告和相關醫療紀錄，提出新的醫學推論。

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香港首位藥物過敏專科醫師李曦指出，從驗屍報告來看，李小龍的氣管並未出現過敏反應常見的收窄現象。他也強調，李小龍並無藥物過敏病史，且服用的頭痛藥為常見的阿斯匹靈類藥物，首次使用即致死的機率極低。

法醫潘偉明也持相同看法。他表示李小龍在去世2個月前，即1973年5月，曾於片場出現高燒、嘔吐、抽搐情況，送醫後昏迷近2小時才甦醒。當時負責急救的醫師證實李小龍曾出現腦部水腫症狀。潘偉明認為，這2次發作若從病理角度觀察，「癲癇」是唯一能同時解釋的合理推斷。

潘偉明指出，原發性癲癇可能導致患者在睡夢中或休息時突然死亡，這也吻合李小龍當時在熟睡中昏迷、無人察覺的情況。據了解，李小龍曾接受美國醫師處方服用止癲藥物，但無法確定其是否有持續服藥，增加了死因不明的難度。

▲節目澄清另一長年流傳的說法，即李小龍死於性行為引發的猝死。（圖／翻攝自X）

節目也披露，當年李小龍是在台灣女星丁珮家中昏迷，經私人醫師朱博懷到場後送往伊利沙伯醫院，最終宣告不治。過程中嘉禾創辦人鄒文懷多次成為關鍵角色。他被指在李小龍過世後，未如實向醫師與警方提供完整病歷，甚至誤導指稱李小龍是在自己家中倒地，引發外界諸多質疑。

節目也訪問了當年參與搶救的麥海雄醫師。他透露當時曾為李小龍進行長達30分鐘的心肺復甦，但未見其他醫師如常提供病情說明，甚至發現主治醫師朱博懷「態度冷淡、毫無異樣表情」，令人感到不尋常。

麥醫師也指出，簽發死亡證明時，未見李小龍家屬主動詢問死因，這在臨床經驗中極為罕見。他原本判定死因為腦出血，但後來解剖顯示腦中樞並無出血，才發現早先判斷有誤。

▲網路上流傳著李小龍的健身課表。（圖／翻攝自X）

節目澄清另一長年流傳的說法，即李小龍死於性行為引發的猝死（俗稱「馬上風」）。法醫潘偉明指出，若死因與性行為有關，解剖時應能發現心血管或腦部異常，但李小龍的驗屍報告並無相關跡象。此外，當年對李小龍遺體的「金槍不倒」傳聞，也被當場參與急救的醫師駁斥，指其肌肉線條明顯但性器無異常現象。

節目引述匿名醫學界人士指出，李小龍若真患癲癇，當年可能因時代醫療水平所限，未能確診；也可能為維護「武術宗師」的英雄形象而刻意隱瞞，避免與「羊癲瘋」等病名產生聯想，影響其在影壇和社會的地位。

然而，李小龍胞弟李振輝則不認同家族有癲癇病史。他指出，李小龍曾在美國接受詳細體檢，獲醫師評估身體狀況如18歲年輕人般健康，未見重大隱患。

▲李小龍胞弟李振輝則不認同家族有癲癇病史。（圖／翻攝自X）



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