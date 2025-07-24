裘莉、莎瑪海耶克搭機被捕獲！　排隊、用餐合照超親民

▲安潔莉娜裘莉和莎瑪海耶克近日在機場被民眾捕獲。（圖／翻攝TikTok、IG照片）

圖文／鏡週刊

好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與莎瑪海耶克（Salma Hayek）近日在墨西哥市機場被目擊一同搭乘商業航班，舉止親民，讓現場旅客和網友相當驚喜，許多人驚呼：「簡直不敢相信自己的眼睛」。

根據《Page Six》報導，有網友在TikTok上傳一段影片，可見裘莉與海耶克和一般民眾一樣，在空橋排隊、準備登機，兩人聊天，看起來海耶克滔滔不絕跟裘莉說了很多話，裘莉則專心聆聽。

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▲裘莉（右）與海耶克在空橋上排隊、準備登機。（圖／翻攝jolieiconic TikTok）

▲裘莉與海耶克在機場被捕獲。（圖／翻攝TikTok）

據悉她們要搭機前往海耶克的家鄉維拉克斯（Veracruz），兩人穿著舒適輕便，裘莉穿一身米色上衣，搭配同色系長褲，海耶克則穿白色運動套裝，儘管都戴著墨鏡，仍掩不住巨星光芒。當天有發現她們的旅客主動要求合照，兩位女星禮貌婉拒，但隔幾日她們再度現身航廈，在咖啡店裡吃東西、與粉絲合影，相當親切。

許多網友看了驚呼：「她們竟然沒搭私人飛機」「看到他們搭大眾航班而不是私人飛機，真讓人覺得親切」「太幸運了吧」「海耶克一直說話好好笑」「海耶克跟裘莉就像E人和I人」。一名曾在阿聯酋工作的網友留言透露，裘莉以前經常搭阿聯酋，很多時候還是搭經濟艙，尤其是去做慈善的時候。

▲隔幾天兩位巨星再度現身機場。（圖／翻攝grancafedelaparroquia.mx IG）

▲裘莉跟海耶克在機場內的咖啡店裡用餐。（圖／翻攝grancafedelaparroquia.mx IG）

▲裘莉（左）和海耶克（右）親切與粉絲合照。（圖／翻攝grancafedelaparroquia.mx IG）

事實上，裘莉和海耶克2021年合拍漫威電影《永恆族》（Eternals）後成為好閨密。2024年海耶克主演裘莉自編自導的電影《Without Blood》，再度攜手合作，當年海耶克接受《時人》雜誌專訪時大讚裘莉，「能有一位可以一起笑、一起哭的好朋友，真的非常棒」，透露兩人相處總是感到安全自在，還經常會帶著孩子們一同聚會，好交情不在話下。

▲裘莉（左）和海耶克（右）因拍《永恆族》結為好友。（圖／翻攝X@wantexjolie）

據悉，裘莉的長子麥杜斯（Maddox）與次子派克斯（Pax）都參與了《Without Blood》的製作，展現專業。海耶克透露，裘莉身為導演兼母親，對兩位兒子的表現有極高標準，對工作要求極為嚴謹。



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