女神降臨果汁攤！「野生柯佳嬿菜市場被認出」 台南攤販：快瘋掉了

記者潘慧中／綜合報導

柯佳嬿儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她23日便在社群網站透露，當天路過台南菜市場時，突然被一間店家請喝果汁，後來才發現《通靈少女》蔡凡熙家所開的店，讓她又驚又喜。

▲柯佳嬿23日現蹤台南菜市場。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）



柯佳嬿雖然沒有在Instagram限時動態露臉，但分享了果汁的照片，並開心寫下剛好路過台南的水仙宮市場，謝謝蔡凡熙的媽媽和姊姊，「台南人的熱情真可愛」，最後還不忘tag對方答謝，「我不認識你但我謝謝你。」

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▲柯佳嬿不時會分享生活。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）



蔡凡熙看到後隨即興奮轉發，他透露「女神降臨果汁攤，我媽跟我姊開心到快要瘋掉了」，顯然家人們都是柯佳嬿的粉絲。

▲▼蔡凡熙透露媽媽跟姊姊當下開心到快瘋了！（圖／翻攝自Instagram／caiven.c）



有趣的是，演員大鶴（林鶴軒）23日在台南街上時，也突然遇到有人說「我是蔡凡熙的媽媽，凡熙想請你喝飲料」，原以為是新的詐騙手法，「沒想到竟然是真的」，讓他超開心，「台南人就是這麼熱情如火！」

▲大鶴也意外喝到蔡凡熙請客的果汁。（圖／翻攝自Instagram／daher2858）