吳姍儒踩劉宇寧頭像！「片段燒到微博」網友全怒了　道歉仍難熄怒火

記者孟育民／台北報導

Sandy吳姍儒在《小姐不熙娣》因為節目效果，將中國男星劉宇寧的頭像踩在地上，引起粉絲怒火，節目發聲明道歉後仍未平息，她也親自發文鄭重道歉：「我對劉宇寧本人完全沒有任何惡意，卻在綜藝表達的拿捏上失了分寸，這是我應該負責的錯誤。」不過言論越燒越大，引起微博網友關注，紛紛留言開砲，毫無留情面。

▲吳姍儒踩劉宇寧頭像輿論延燒。（圖／翻攝自吳姍儒IG、劉宇寧微博）

劉宇寧從歌手出道，能說能唱又能演，近年來演出的影劇作品火紅，包括：《一念關山》、《折腰》、《書卷一夢》、《珠簾玉幕》等等，在微博擁有超過2000萬粉絲。然而吳姍儒踩劉宇寧的片段在網路上瘋傳，這把火也燒到微博上，不少中國網友痛批：「什麼人啊？一點家教都沒有」、「甚至沒聽過這節目，劉宇寧也是火了，什麼節目都得被莫名其妙cue一下」、「小S要拿回屬於自己的節目了吧」、「吳家的家教就是這樣的嗎？」、「沒想到在台灣也有這麼多粉絲」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳姍儒舉動掀起討論。（圖／翻攝自Threads）

此前，吳姍儒也發聲向劉宇寧及其粉絲道歉，坦言因在節目中一時欠缺考量，開了不恰當的玩笑，並對劉宇寧造成影響。致上最深的歉意。吳姍儒坦言，當天節目的特殊視覺設計加上自身表達上的失誤，未能顧及觀眾感受，導致困擾與不適，強調自己並無任何惡意，但在綜藝表達的拿捏上失了分寸，這是她必須承擔的錯誤。