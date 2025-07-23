高圓圓帶愛女出國　網見Rhea直呼：趙又廷基因太強大

▲6歲Rhea坐在行李箱上讓媽媽拉著走，小女孩萌萌的，與趙又廷長得神似。（圖／微博圖片）

圖文／鏡週刊

中國大陸女星高圓圓2014年與男星趙又廷結婚，2人婚後育有一女Rhea；近年高圓圓工作量減少，專注在家育兒，21日她攜女現身北京機場，似是剛從外地旅遊返國，現年6歲的Rhea坐在行李箱讓媽媽推著走，畫面萌翻。

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▲高圓圓攜女外遊返國，輕裝素顏的她只穿件T恤牛仔褲依舊不失女神氣場。（圖／微博圖片）

身穿灰色T恤牛仔褲，頭戴鴨舌帽的高圓圓打扮輕便，頂著素顏現身機場，Rhea則是黃衣長褲，儘管經過十數小時航程，依然很有元氣地坐在行李箱讓媽媽拉著走；而已45歲的高圓圓果然女神體質，搭那麼久飛機不見憔悴，氣質依舊清麗動人。有見到Rhea真面目的網友打趣：「如果女兒遺傳到高圓圓的桃花眼一定很美，但趙又廷的基因太強大。」可見Rhea長得神似趙又廷。

高圓圓與Rhea上個月才在西班牙巴塞羅納一間中式餐廳吃麻辣燙被網友偶遇，網友形容她照顧女兒從夾菜到幫整理頭髮無微不至，母愛噴發，母女倆選擇平民小吃果腹也令網友好感飆升。當時高圓圓發現被偷拍，曾表示不要打擾小孩，但自己則友善面對鏡頭。看來2人在國外至少玩了一個月以上，相當盡興。

▲上個月高圓圓在西班牙巴塞隆納被網友巧遇在中式餐館用餐，吃的是平民小吃麻辣燙。（圖／微博圖片）

趙又廷與高圓圓對女兒極為保護，夫婦倆都是人氣高的公眾人物，一家人外出時常被認出，2人多半都會友善地請媒體或民眾勿驚嚇到小孩；他們也協調好一人若拍戲工作，另一人就在家照顧孩子，盡可能讓孩子感受到父母的愛。



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