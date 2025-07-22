《終極戰士》最新章驚駭指數破表　「精靈女星」艾兒芬妮形象變了

記者黃庠棻／台北報導

二十世紀影業科幻驚悚年度鉅作《終極戰士：殺戮星球》將於11月5日（三）大開殺戒，震撼大銀幕。今（22）日全新正式預告隆重曝光，艾兒芬妮飾演的神秘角色終於揭曉為仿生人，駭人怪獸也首度現身，驚駭指數狂飆，身為掠食者的終極戰士這回竟成獵物。

▲《終極戰士：殺戮星球》即將在11月上映。（圖／二十世紀影業提供）

《終極戰士：殺戮星球》正式預告從一開始就給觀眾一個大驚喜，角色相當保密的艾兒芬妮飾演的竟是一個仿生人，且隨著終極戰士在一路上斬獸除魔。

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▲《終極戰士：殺戮星球》即將在11月上映。（圖／二十世紀影業提供）

但艾兒芬妮的角色並不只如此單純，而是有如「歡喜冤家」般地與終極戰士從水火不容到並肩作戰，偶爾更時不時會冷不防地唱衰對方，甚至只剩上半截身體、需要被「背娃娃」，無疑一反玉女形象突破自我。

▲《終極戰士：殺戮星球》即將在11月上映。（圖／二十世紀影業提供）

本集武器也再度升級，除了終極戰士的招牌「開山刀」，更有強化版弓箭和超帥迴旋鏢，令他的戰鬥力大幅提升，即使面臨再龐大凶猛的飛天遁地駭人怪獸，從掠食者成為獵物的他，也無所畏懼並咆哮宣示「我不是任何人的獵物！」但艾兒芬妮最後又丟出一句「這趟獵殺我們並不孤單」，要他做好全力迎戰的心理準備。

▲《終極戰士：殺戮星球》即將在11月上映。（圖／二十世紀影業提供）



《終極戰士：獸獵者》導演丹崔克坦伯格與《兔嘲男孩》奧斯卡提名美術指導師拉文森特聯手打造的磅礴壯麗異星世界，也在正式預告中一覽無遺，廣大荒蕪又遼闊淒美的丘陵山嵐，媲美《沙丘》的絕美設計，有望讓他再度問鼎奧斯卡。

▲《終極戰士：殺戮星球》即將在11月上映。（圖／二十世紀影業提供）

《終極戰士：殺戮星球》描述宇宙最強獵人終極戰士，身處危機四伏的神秘星球，但這次他並非因爲嗜血而大開殺戒，而是被逐出自己的家園，且被迫展開「獵殺訓練」，才能為自己贖回返家的資格，本片將於11月5日（三）大開殺戒震撼大銀幕，IMAX同步獻映。

▲《終極戰士：殺戮星球》即將在11月上映。（圖／二十世紀影業提供）