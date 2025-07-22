國光女神穿高衩泳裝錄影！　「胸前挖大洞」羞喊：抓一下青春馬尾

記者王靖淳／綜合報導

女星Lala（蘇心甯）有「國光女神」的封號，最近她穿高衩泳裝上節目，並於事後透過社群發文曬出側拍照，坦言這次的挑戰，讓她感到既興奮又害羞。照片曝光後，吸引大批網友朝聖按讚。

▲Lala穿高衩泳裝錄影。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

透過Lala在社群分享的照片可見到，她身穿一件大膽開衩的紅色泳裝，胸前挖洞的設計，讓她傲人的上圍若隱若現，她站在節目的攝影棚裡，對著鏡頭隨意擺拍，纖細的身材曲線一覽無遺。Lala在文中透露，當節目組邀請她和一群20幾歲的年輕女星一起穿泳裝時，其實心中充滿了壓力，為此她緊張直呼：「真的快逼死地方媽媽我了。」

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▲Lala有「國光女神」的封號。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）



Lala幽默表示，為了錄影，她特定換上火焰紅高衩戰袍，並開玩笑說道：「43歲43公斤，高衩設計讓我腿好長。」雖然同場面對不少年輕女星，她仍自信喊話：「讓我抓一下青春的馬尾，最辣的尺度，最難駕馭的泳裝。」此外，Lala坦言錄影過程非常害羞，甚至不禁反問「我就問...到底哪裡來的勇氣要穿這樣，跟一群20幾歲的漂亮妹妹一起秀泳裝。」