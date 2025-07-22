陳柏霖分享舒華私下3優點…點出「3不怕」狂讚　親曝走出低潮秘訣

記者黃庠棻／台北報導

陳柏霖今（22）日出席「聯合勸募一日捐」小眾聯合影展記者會，這也是他第二次擔任一日捐愛心大使，以影展核心人物之姿貫穿全片，詮釋多個角色。

▲陳柏霖擔任聯合勸募一日捐活動x小眾聯合影展代言人。（圖／記者湯興漢攝）

陳柏霖透露自己在拍攝小眾聯合影展時，非常輕鬆、愉快，直呼「讓我用自己的方式說故事」，在影片中有打棒球的片段，他開玩笑說那是借位拍攝，不然怕自己一個太大力會打到民權東路（該影片在民權公園拍攝）上，另外，影片中有一段媽媽抱怨陳柏霖「工作太忙都沒時間回家」，他笑說自己以前拍戲才比較少回家，最近都在台北所以常常回家。

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▲陳柏霖擔任聯合勸募一日捐活動x小眾聯合影展代言人。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，陳柏霖也分享自己遇到低潮時，會靠著運動排解，努力跟自己相處，直呼「我通常是不會講出來的人，就是要誠實面對自己，但我也是會小酌，只是不會爛醉。」

▲陳柏霖擔任聯合勸募一日捐活動x小眾聯合影展代言人。（圖／記者湯興漢攝）

此外，陳柏霖近日在實境節目和舒華合作，覺得對方是一個有趣、大膽、很有韌性的女孩子，大讚對方「她不怕挑戰、不怕高、不怕曬黑」。至於接下來的工作計劃，陳柏霖透露目前已經有在看劇本，下半年應該就會進劇組，是以前沒有演過的角色，細節還不能透露，請大家期待。