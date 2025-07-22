2歲兒被同學家長喊「就是你」　一旁Sandy嚇壞：什麼情況

記者許逸群／台北報導

女星吳姍儒Sandy今（22日）以代言人身分出席品牌活動。日前在社群網站分享帶小孩「頭痛」的她受訪時坦言，「每天給自己的時間『零』。以前從來不頭痛，這半年痛到眼睛瞇瞇的！」身邊許多人建議她去做健康檢查，但也有不少「媽媽」淡定告訴她只是必經過程。

▲Sandy吳姍儒工作、小孩兩頭忙 。（圖／資料照／記者李毓康攝）



雖然照顧一對寶貝兒女相當疲累，但Sandy也分享2歲兒子（初一）的趣事。她透露，兒子堪稱是「里長伯」人格，在超市總是會對路過人的詢問：「你來這裡做什麼？你要買什麼？」讓Sandy只好沿路向民眾道歉。就連電梯遇到兒子的同班家長，對方還會驚訝地說：「你就是初一啊！」讓她一度嚇壞「什麼情況」。原來，她的兒子在班上早已是大家熱衷討論的人物。

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▲無論再疲累，Sandy在鏡頭上依舊展現最敬業的一面 。（圖／資料照／記者李毓康攝）

Sandy表示，扣除工作時間外，幾乎全部的時間都是在陪伴小孩，工作訊息連看都沒法看，經紀人則對此表示無法理解。直到某天，經紀人來家中幫她顧小孩1個小時後，立刻改口向她說：「好，我知道了。」Sandy接著笑說：「然後經紀人回家昏睡了1天。」

緊接著就是父親節，不過Sandy坦言目前完全無規劃，因工作幾乎滿檔，只得找時間準備老公與爸爸（吳宗憲）的禮物。另外，提到《小姐不熙娣》將代班到何時，她則表示尊重製作單位意願，如果能功成身退就太棒了，因為代表「姊（徐熙娣）要回來了！」