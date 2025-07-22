耗資6.4億拍攝！　李敏鎬主演《全知讀者視角》「春風、寬姐都來看」

記者蔡琛儀／台北報導

斥資300億韓圜（約6.4億元台幣）拍攝，改編自全球現象級網路小說，由《與神同行》金牌團隊打造的奇幻動作大片《全知讀者視角》，將於7月23日起在台上映。昨（21日）片商同步於台北與首爾舉辦首映會，台北場吸引近千人湧入現場、緊急加開影廳；南韓則星光雲集，除了主演群安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬等人，還有朴寶劍、張東健、朴成焄、林秀晶等眾多一線藝人驚喜現身。

▲▼春風、邱瓈寬等圈內重量級人物參加《全知讀者視角》台北首映會。（圖／采昌國際多媒體提供）

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台灣首映會現場熱鬧非凡，包含邱瓈寬（寬姐）、導演林孝謙、演員柯有倫、玖壹壹春風、網紅Alizabeth娘娘、一樹Kazuki與海產等人齊聚力挺。影音創作者「沒有營養的生活智慧王」大讚：「看這部片就像在電動世界裡解任務，很有共鳴！」柯有倫也說：「很久沒看到這種等級的大片，特地來學習。」

本片由安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬等主演，備受粉絲關注，Alizabeth娘娘更自稱「安太太」，興奮曬出與偶像合照，直言：「我是為他來的！」創作者一樹Kazuki也說：「想學習他的演技。」導演林孝謙、編劇呂安弦、製作人邱瓈寬皆肯定南韓團隊對IP改編與技術製作的高水準，認為值得國片借鏡。

《全知讀者視角》票房表現更是亮眼，根據南韓電影票房綜合統計，截至21日上午，在南韓上映前便連續三天穩坐預售票房榜首，刷新2025年票房預售紀錄，更是令人期待在台上映。