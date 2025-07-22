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演唱會倒數1個月　蕭秉治卻爆「1件事惹怒媽媽」急道歉

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治將於8月23日帶著「活著 Alive」演唱會重返高雄巨蛋，票券早已全數完售，經唱片公司評估後，決定加開508區及狂歡人生區，釋出最終限量座位，演唱會進入倒數30天，蕭秉治持續進行練團，同時也沒停下創作腳步。門票將於27日開賣，詳洽拓元。

▲▼蕭秉治高雄演唱會加開。（圖／相信音樂提供）

▲蕭秉治高雄演唱會加開座位。（圖／相信音樂提供）

他近日為Energy打造的俏皮洗腦舞曲〈馬上去〉廣獲好評，攻上數位榜冠軍；最新合作的抒情曲〈多個朋友〉也迅速登上KKBOX華語新歌日榜第一名。他開心表示，很感謝Energy再次演唱他創作的作品。

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日前他突發文公開自彈自唱新歌，並寫下：「努力寫歌希望蕭媽媽別生氣。」以歌向媽媽道歉，原來媽媽認為他整天關在工作室，忽略了家人相處時間，讓她不滿，他也因此特地安排時間陪爸媽吃飯，讓媽媽終於「退火」。

▲▼蕭秉治高雄演唱會加開。（圖／相信音樂提供）

▲蕭秉治最近忙著準備演唱會。（圖／相信音樂提供）

家人一直是蕭秉治音樂路上最強的後盾，爸媽幾乎每場演出都親自到場支持，他曾為生病住院的爸爸寫下〈讓我罩著你〉，表達對父親的愛與敬重；學生時期，他為了不讓家人發現刺青，縱使酷暑也堅持穿長袖，直到某次被爸爸發現，對方氣得好幾天不說話，也成了他與家人之間特別的回憶。

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