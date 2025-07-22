李蒨蓉吃飯冒中毒症狀！猜與「喝西芹汁」有關　頭皮發麻整臉僵硬

記者田暐瑋／綜合報導

女星李蒨蓉近日在餐廳用餐，在餐廳用餐後出現疑似「味精中毒」的症狀，包括頭皮發麻、臉部肌肉僵硬、暈眩及噁心等不適反應，測這次的中毒反應可能與近期飲用的「西芹汁」有關，懷疑是對味精過敏。

李蒨蓉透露，日前到餐廳用餐，餐點看似正常，僅僅10分鐘後，竟出現頭皮發麻、臉部肌肉僵硬、暈眩及噁心等症狀，疑似「味精中毒」，形容「整個人像是中毒了」，但同桌的丈夫未受影響，隨後自製排毒果昔，約兩小時後才恢復正常，上網查詢後得知，症狀可能屬於「味精不耐症（MSG Sensitivity）」，又稱「中餐館症候群」，典型症狀包括頭皮發麻、心悸及噁心。

▲李蒨蓉疑似是味精中毒。（圖／翻攝自李蒨蓉臉書）



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李蒨蓉推測，可能與她近期飲用西芹汁有關，因為身體變得「乾淨」，因而對某些添加物變得敏感。西芹汁近年來因被認為具有排毒效果爆紅，許多人紛紛跟進，李蒨蓉也跟上這股風潮，雖然她尚未進行健康檢查來確認體質是否有變化，但她相信這次的中毒經驗或許是身體「有感的開始」，並提醒大家注意飲食中的添加物。

李蒨蓉的貼文曝光後，吸引不少網友分享自身經驗，有網友表示，飲用西芹汁後對加工食品的敏感度提高，也有網友提到腸胃健康改善及身體排毒效果。不過西芹汁雖然研究顯示其有助補充水分、抗氧化及促進腸道健康，但營養師夏子雯提醒，雖然西芹汁對身體有益，但是須限制鉀攝取量，尤其是「腎功能不佳」的人盡量避免飲用，因西芹汁含鉀量不低，若又製成綠拿鐵，鉀含量更會大幅提升，以免對健康有危害。

▲西芹汁近來爆紅。（圖／Unsplash、Pexels）