劉樂妍批大陸「旱廁」應該全消滅！　反遭陸網嫌：台灣人的優越感

記者陳芊秀／綜合報導

42歲女星劉樂妍近年將演藝工作從台灣轉往大陸發展，時常在社群平台直率發聲，評論台灣、大陸兩地時事。她近日轉發央視報導農村公廁、旱廁（蹲坑廁所）的使用現況，發文：「旱廁就應該全中國消滅。」但是網友回應看法大不相同。

▲劉樂妍近年在大陸做直播帶貨。（圖／翻攝自微博）

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劉樂妍轉發央視財經的報導，報導指出民眾檢舉，提及農村興建的新公廁，外觀整潔卻常年掛上鎖關門，成了「只好看不好用」的擺設，實際採訪更發現，農村村民日常使用旱廁飄出異味，仍很少使用公廁，原因是公廁不提供日常使用，只有村裡有活動或領導（政府單位長官）來視察才開放。她轉發報導並PO文：「旱廁就應該全中國消滅。這種廁所就不應該再存在了。」

▲劉樂妍批大陸「旱廁」應該全消滅。（圖／翻攝自微博）

「旱廁」是不使用沖水，透過地下挖洞推積排泄物的廁所。劉樂妍的發文，被大陸網友留言：「灣灣人（指台灣人）的優越感。」部分網友點出難度「北方冬天的話戶外廁所沖水是個問題，水管會凍住啊」、「北方還是得考慮水管被凍的問題，特別是農村，如果安裝取暖設備，成本又太高」。有網友提及如廁經驗：「夏天上廁所能驚起來成片的蒼蠅，還能看到成群的蛆在蠕動，運氣不好上個大號還能被濺到屁股上，冬天更是冷的一秒鐘也待不下去，童年噩夢啊。」她的看法被大陸網友評論「不現實」、「慎言」、「還是經濟因素。要知道，很多地方才開始脫貧」、「想法是好的，但要考慮全面」、「亂講，在人不在廁所，勤快的人旱廁乾乾淨淨」。

▲陸網評論劉樂妍發言不現實。（圖／翻攝自微博）