《唐伯虎點秋香》華府老師75歲宣布徵婚！　黎彼得4個月前才進ICU

記者劉宜庭／綜合報導

黎彼得是香港殿堂級填詞人及演員，今年75歲的他，近日宣布徵婚，坦言仍在尋找靈魂伴侶。他1993年以《唐伯虎點秋香》中飾演華太師府老師一角為人熟知，此外他筆下的多首經典歌曲包括張國榮《Monica》、許冠傑《浪子心聲》等，都堪稱經典，近年則轉型成為YouTuber，4個月前因流感病情嚴重一度住進ICU。

黎彼得早年活躍於影視和音樂界，除了著名的填詞作品，1993年他在周星馳電影《唐伯虎點秋香》中飾演的華府老師，深受觀眾喜愛。近年，他轉戰YouTube拍片，開設頻道分享娛樂圈內幕，經常語出驚人，被封為「鬼才填詞人」。

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▲黎彼得早年活躍於影視和音樂界，近期則轉型當網紅。（圖／翻攝自黎彼得IG）



不過，黎彼得的健康狀況也讓人擔憂。今年3月，他因流感病發，肺部出現問題，被緊急送進ICU（加護病房），戴上氧氣罩住院兩周；隨後因腎功能指數過高，再度住院調養。近日接受港媒《香港01》專訪時，他大啖茶餐廳叉燒米線，精神狀態良好。

感情方面，黎彼得坦言，自己仍渴望有個靈魂伴侶陪伴，甚至自信喊話「李龍基都行，為什麼我不行？」他年輕時女友眾多，最愛的女友是Monica，但如今希望找到能互相理解的另一半。

▲黎彼得（中）4個月前因流感進ICU，如今恢復狀況良好。（圖／翻攝自黎彼得IG）

黎彼得的37歲兒子近日回港幾乎都待在家打遊戲，父子幾乎零交流，近期還幫兒子還清數十萬港幣的信用卡債務，自認是「完美老爸」。他坦言對兒子抱持「自生自滅」的態度，「我走了他就睡天橋底，不會死的。」