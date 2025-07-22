李小璐出軌遭網暴4年「甜馨首護母開嗆」！　點讚爆賈乃亮：不是好老公

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星李小璐在2017年被爆出軌饒舌歌手PG ONE，2019年和丈夫賈乃亮離婚，近年鮮少出現於螢光幕前。對於外界長年對李小璐的酸言酸語，女兒甜馨21日公開維護媽媽，嗆酸民：「我還不知道我媽媽是什麽樣的嗎？」更被發現點讚了一則留言，疑似暗指爸爸賈乃亮「不是好丈夫」。

▲甜馨由李小璐和賈乃亮共同撫養。（圖／翻攝自微博）



甜馨21日在社交媒體PO出母女倆合照，附文寫上：「比流言碎語先來的是媽媽的愛。」更在留言區反擊酸民：「一些人不管怎麽引導，我都不聽。我還不知道我媽媽是什麽樣的嗎？輪得到你們來評價和引導嘛？一些評論我不喜歡的就刪了。」直言媽媽是世界上最神聖的詞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李小璐出軌遭網暴4年「甜馨首護母開嗆」。（圖／翻攝自微博）



對於李小璐長年被輿論攻擊，甜馨捍衛媽媽：「世界上難免會有一些生活得不如意的人對我們發起攻擊。面對網絡暴力，我們已經經歷了多年，一步一步地走過來。心理上的疾病，我的媽媽也是自己獨自承擔過來的。這些人有什麽資格來評論我們呢？」接著被發現她點讚了一則「賈乃亮不是好丈夫」的留言，引發外界議論。

▲李小璐出軌遭網暴4年「甜馨首護母開嗆」。（圖／翻攝自微博）

事實上，李小璐親友曾透露賈乃亮在甜馨嬰幼兒期「極少換尿布」，《爸爸回來了》中賈乃亮單獨帶娃時手忙腳亂，與李小璐形成對比，李小璐過去也曾提及新婚隔天，賈乃亮就離家拍戲，自己在懷孕期間獨自點漢堡充饑，部分網友翻出賈乃亮過往在育兒節目中的表現，認為他過於注重形象而忽視實際照顧孩子，但也有支持者指出，甜馨可能只是手滑點讚，並非有意表達家庭矛盾。