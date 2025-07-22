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「康熙天菜」利晴天考取「25%通過率」證書！　上海開咖啡店

康熙天菜去哪了1／利晴天考取「25％通過率」證書　開咖啡店減少演藝工作

▲利晴天當年以模特兒出道，被封為「康熙天菜」。（圖／翻攝自利晴天臉書）

圖文／CTWANT

36歲的利晴天過去以模特兒身分出道，時常參加《康熙來了》的他因外型俊美，被封為「康熙天菜」，甚至獲得蔡康永的青睞，將他簽為旗下藝人。不過利晴天的星路平平，沒有代表作品，之後轉往大陸，演出多部網劇熱度卻不高，還曾因手頭緊一天只能吃一片白吐司，幸好他開始挑戰其他領域，不僅考取咖啡師證、咖啡品鑑師證及烘焙師證照，現在還在上海開了一間咖啡店，似乎已將事業重心轉移到咖啡事業上。

康熙天菜去哪了1／利晴天考取「25％通過率」證書　開咖啡店減少演藝工作

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▲利晴天考取25％通過率的國際咖啡品鑑師證書。（圖／翻攝自利晴天小紅書）

觀察利晴天的社群網站能發現，2023年時他挑戰了通過率只有25％的國際咖啡品鑑師證書，做了相當多的訓練，包括矇眼聞食材、嗅覺訓練、挑咖啡豆等，最後順利考取證書，他提到全球只有8660位國際咖啡品鑑師，而他就是其中一位，也拿著證書說：「一種無法形容的快樂，對我來說是對我品鑑能力的一種肯定，我會更加認真學習咖啡。」可見他對於咖啡是真心熱愛。

康熙天菜去哪了1／利晴天考取「25％通過率」證書　開咖啡店減少演藝工作

▲學習各項技能後，利晴天去年與酒店合作開設快閃咖啡店。（圖／翻攝自利晴天小紅書）

後來利晴天還學習生豆加工、咖啡拉花等技能，還參加咖啡師大賽，去年與酒店合作開設為期3個月的快閃咖啡店，而今年他終於在上海開了一間咖啡店，從他PO出的照片能看到店名為「拂南咖啡」，咖啡主理人則是「利晴天」，店外還擺了幾張他的大照片，相當有模有樣。雖然利晴天說過他的本業還是演員，不過他上次PO出與拍戲有關的內容已經是去年6月，今年3月時，他發文表示現在比較少從事演藝工作，目前是一位咖啡師、咖啡品鑒師、咖啡烘焙師、機械維修工，看來是要漸漸放手演員身分，全新衝刺咖啡事業。

康熙天菜去哪了1／利晴天考取「25％通過率」證書　開咖啡店減少演藝工作

▲今年利晴天終於在上海開了自己的咖啡店。（圖／翻攝自利晴天小紅書）

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▲利晴天目前較少從事演藝工作，積極發展咖啡事業。（圖／翻攝自利晴天臉書）

利晴天曾在《康熙來了》說自己與劉德華與鞏俐拍過電影《我知女人心》，他飾演鞏俐的助理，還被對方稱讚是「小帥哥」，他還在台灣時參演過《同樂會》、《高塔公主》等劇，並在2014年時參加大陸真人實境選秀節目《中國好男兒》，該節目由蕭亞軒、劉曉慶、郭敬明擔任評審，話題度很高，雖然利晴天在24強之前就被淘汰，但也讓他收穫不少人氣，加上《康熙來了》的幫助，讓他打下在大陸發展的基礎。

康熙天菜去哪了1／利晴天考取「25％通過率」證書　開咖啡店減少演藝工作

▲長相亮眼的利晴天曾被鞏俐稱讚是小帥哥。（圖／翻攝自YouTube）

康熙天菜去哪了1／利晴天考取「25％通過率」證書　開咖啡店減少演藝工作

▲雖然參加《中國好男兒》沒有撐到最後，但利晴天獲得不少人關注。（圖／翻攝自YouTube）

不過利晴天至大陸後也非一帆風順，雖然演了幾部網劇，但都沒有讓他的知名度上升，到北京定居時日子更是艱苦，利晴天接受訪問時提到，曾因為手頭太緊，一天只能吃一片吐司，還得跟別人借錢繳房租與水電費，就連身旁的朋友都看不下去，堅持要請他吃飯。但當他被問到若能重來一次，是否還會進演藝圈？他回答：「人生啊沒有如果，選了就是選了，你就是會做那樣的選擇，因為你是你。」他也說現在的自己錢多錢少都能過生活，加上有喜歡的咖啡，日子算是過得相當快樂。

康熙天菜去哪了1／利晴天考取「25％通過率」證書　開咖啡店減少演藝工作

▲利晴天曾有過一天吃一片吐司的苦日子，但他不後悔進入演藝圈。（圖／斯坦尼和朋友們小紅書）

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