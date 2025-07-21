告白反被賞巴掌！劉書宏丁寧「親密吻戲變動作戲」

記者許逸群／台北報導

療癒輕喜劇《拜六禮拜》持續熱播，日前播出的第八集劇情精彩，收視再創佳績。本集劇情焦點之一，落在劉書宏飾演的冠中向丁寧飾演的世美告白的橋段。戲中，情意綿綿的兩人終於迎來親密吻戲，卻因世美驚嚇過度，反賞冠中一記響亮巴掌，浪漫氛圍瞬間轉變為驚險動作戲。

▲劉書宏、丁寧「親密吻戲變動作戲」。（圖／ 華視、公視台語台提供）

劉書宏笑稱丁寧下手很輕，多次拍攝後才在導演要求下「來真的」，有趣的是，吻戲NG多次，巴掌戲卻相對順利，讓劉書宏哭笑不得。丁寧則表示，世美其實早已暗戀冠中，酒後吐真言的設定讓這場吻戲更加自然合理。她更透露，自從世美與冠中的感情戲開播後，便不敢與老公一起觀賞，怕被發現自己也沉浸在劇中情侶的浪漫氛圍之中。

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▲孫淑媚演出的橋段為該集一大看點。（圖／ 華視、公視台語台提供）

此外，劇中三姊妹與同學愛玲在同學會上的衝突，也成為另一大看點。孫淑媚飾演的如如飽受愛玲冷嘲熱諷，幸得鍾欣凌與丁寧飾演的姊妹挺身而出，最終也在電台節目上化解誤會。丁寧分享，拍攝這場戲時，深怕情緒潰堤，因此不斷揣摩世美角色的脆弱與內心掙扎。而鍾欣凌則提到，瑞秋向孫益明告別的戲份，更像是向過去的自己告別，情感層次相當豐富且強烈。

除了主要角色的情感線，劇中曉健（王品澔飾）與文樂（葛丞飾）情侶檔也面臨入伍前的大吵，展現了愛情與友情的衝突與考驗。王品澔表示，重視友情與感情的他，會提前告知另一半既定行程；葛丞則坦言一開始看不懂文樂為何生氣，但理解到尊重彼此時間安排的重要性。