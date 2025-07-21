寶寶「超音波比YA」萌翻！準爸爸連晨翔手機殼滿滿父愛

記者許逸群／台北報導

即將升格當爸的台灣男星連晨翔，繼先前與手機殼品牌合作後，再度攜手推出全新聯名系列。他坦言，這些設計不僅僅是手機殼，更是他與自己和解的過程，而妻子劉品言在其中扮演了重要的角色。

▲連晨翔設計手機殼，將寶寶超音波照的概念融入。（TOYSELECT提供）

「跟言言相處讓我變得滿鬆弛的，她很多想法是我以前不會去嘗試的。」連晨翔分享道，他學會了以更輕鬆的態度面對生活中的挑戰。值得一提的是，該系列手機殼更融入了連晨翔與寶寶的珍貴回憶。

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連晨翔將寶寶超音波照片中「比YA」的可愛姿勢，巧妙地設計成圖案，並在拍攝宣傳照時，完美複製了這個動作，展現了滿滿的父愛。 「第一次看到超音波照片，那種感覺很震撼，所以就想把它融入設計裡。」他說道，這份感動也將透過手機殼傳遞給粉絲。

除了設計理念，連晨翔也分享了他對通訊方式的獨特見解，「我是一個講電話大過傳訊息的人，因為我覺得有時候文字無法完全表達我的情緒。」他認為對於重要的訊息，他傾向直接撥打電話；而對於不緊急的訊息，則可能因為思考回覆方式而延遲回覆，並非故意不讀不回，體現了他對待生活的隨性與真誠。