遭誇神似劉亦菲！啦啦隊女神認「不笑比較像」　爆黑歷史球場險走光

記者孟育民／台北報導

台啤永豐雲豹啦啦隊「浪Live電豹女」人氣成員Nia，有著「仙氣擔當」稱號、外型神似劉亦菲的氣質型女孩。她今年是加入浪Live電豹女的第二年，對此許下短期目標：「我希望自己不管是在球場應援、還是節目主持，都能比今年更進步、在舞台上發光發熱！另外希望有「蛋糕吃到飽派對」，但她馬上自爆：「因為體重管理，這樣一吃完就要閉關減肥一個月，才能美美現身。」

談到加入啦啦隊後的轉變，Nia坦言自己一開始其實很害羞，不擅長表達，但因為工作需求，每次活動都得逼自己多開口：「經紀人會規定我們講超過幾句話，節目錄影時還說不能當句點王，不然就要罰錢！」她笑說這種訓練式互動，反而讓她變得更勇敢、也更自然：「現在已經不怕鏡頭了，反而很享受在台上的自己。」除了應援活動與舞台表演外，Nia近期也積極進修主持技巧，為未來鋪路。

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▲Nia努力精進自己。（圖／想想時間有限公司提供）

被封為「小劉亦菲」的Nia，擁有仙氣外貌與安靜氣質，「我不笑的時候氣質比較像劉亦菲吧？有粉絲說我像她古裝的模樣，這是極大的讚美！但我私下超沒偶包，比較天真。」她笑說自己有收藏玩具的癖好，像是扭蛋、盲盒、樂高等，只要遇到限定款就會忍不住手滑：「我每年在樂高上會花兩到三萬，經紀人都開玩笑說要直接把我薪水扣起來，免得我亂買！」

▲Nia喜歡買樂高。（圖／想想時間有限公司提供）

談起啦啦隊生涯的「黑歷史」，Nia也大方爆料：「有次應援完上廁所，出來時裙子一半沒扣好，整個掉下來，還好裡面有穿安全褲，超丟臉！」此外她也分享被粉絲認出的趣事：「有一次我去球場買東西，老闆認出我是啦啦隊，就多送我，叫我分給其他女孩吃。也有比較害羞的粉絲，當下不敢相認，事後才私訊我說『剛剛有看到妳』，超可愛的！」



